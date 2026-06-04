Cuatro descartes cantados de García Plaza para su primer proyecto propio en el Sevilla

El técnico madrileño ya le ha transmitido a José Ignacio Navarros los futbolistas con los que seguro no cuenta para la próxima campaña y dos de ellos coinciden con la necesidad del club de librarse de su ficha

Desde que el club le comunicó oficialmente que se sentará en el banquillo sevillista el curso venidero, Luis García Plaza se ha 'remangado' y trabaja a destajo para acelerar la confección de la plantilla, hasta el punto que prácticamente ha renunciado a sus vacaciones.

Así, el entrenador ya ha tomado sus primeras decisiones y le ha transmitido a José Ignacio Navarro cuáles consideran que son las prioridades en el mercado y también los futbolistas con los que no cuenta para su primer proyecto con sello propio en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, dentro de la lista de prescindibles del preparador nervionense hay cuatro descartes cantados que no entran en su planificación y a los que se le buscará salida en el periodo estival, con dos casos especialmente urgentes para la economía del club.

García Plaza y el club coinciden con Jordán y Nianzou

Y es que el entrenador nervionense en ningún momento consideró a Joan Jordán desde su aterrizaje en Eduardo Dato, pues, pese a conocerle de su etapa en el Alavés, no le concedió ni un minuto y su intención de cara a verano con el catalán coincide con la del club, deseoso de librarse de su elevada ficha: su salida.

Lo cierto es que, como reveló ESTADIO Deportivo, el futbolista afronta este mercado con la mente más abierta que en las ventanas anteriores y más después de conocer que el madrileño continuará en el banquillo, factor clave del que se encontraba a la espera. Le queda un año de contrato y podría ser más flexible en relación a su salario de cara a alcanzar un acuerdo.

También comparten opinión el técnico y la planta noble con Nianzou, al que condenó de forma permanente al banquillo tras su error garrafal en su debut como entrenador sevillista ante el Oviedo. Desde ahí apostó por Castrín y Kike Salas y le hizo hueco a Azpilicueta cuando se recuperó, y mantiene su postura en la planificación. También le resta una temporada de vinculación y el objetivo nervionense radica en encontrar la fórmula para librarse del lastre de su ficha.

Gattoni y Cardoso, inéditos y menos problemáticos a priori

Más sencillas a priori debería ser las salidas de dos jugadores sumidos en el completo ostracismo por Plaza, Federico Gattoni, de regreso en enero de su cesión y Fabio Cardoso. Ninguno de los dos centrales dispuso de ninguna oportunidad con el capitalino y engrosan la lista de descartes.

El argentino acaba contrato el 30 de junio de 2027 y, en principio, si no le encuentra acomodo, se tratará de acordar una rescisión de contrato ventajosa para los intereses nervionenses.

El portugués, con vinculación hasta 2028, vio como sus esperanzas de enderezar el rumbo con Plaza se frustraron, pues lo consideró menos que Almeyda hasta el punto de no pisar el césped. Como informó la semana pasa ESTADIO Deportivo, el luso no se cierra a continuar pese a todo, pero si el club le transmite que no cuenta con él no pondrá impedimentos para su adiós tras su paso fallido y efímero por el Sánchez-Pizjuán.

Marcao y dos dudas en los planes de García Plaza

Marcao también está en la rampa de salida, pero esta redacción no lo ha incluido como descarte del madrileño porque nunca lo tuvo a sus órdenes por su larga lesión, si bien la intención es que acabe ya su etapa como blanquirrojo.

Al margen de los descartes cantados, hay futbolistas cuya continuidad generan dudas a García Plaza, como, por ejemplo, Peque y Ejuke, sobre todo el primero, quedando posiblemente a expensas de los movimientos en el mercado.