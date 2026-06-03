Incertidumbre en el Sevilla con Ejuke: postura de García Plaza, interés y el factor de su contrato

En su último año de vinculación, el futuro en Nervión en Ejuke está sujeto a los movimientos en el mercado ante los rumores procedente de ligas potentes y la posición ambigua del técnico

Ahora que se ha confirmado su continuidad al frente del banquillo del Sevilla, Luis García Plaza se enfrenta a numerosas decisiones a la hora de diseñar la plantilla para la temporada venidera y señalar a los futbolistas con los que no cuenta de cara al primero proyecto nervionense con su sello propio.

Hay casos, a priori muy claros, al no haberle concedido ninguna oportunidad desde que aterrizó en Nervión, como ocurrió con Joan Jordán, Gattoni o Fabio Cardoso, y otros que generan dudas, como sucede con Peque, que estaba lesionado cuando aterrizó el madrileño y que después solo gozó de 107 minutos, 64 de ellos en su única titularidad en el cierre de la temporada contra el Celta. Como era de esperar, ya se le ha vinculado con su exequipo, el Racing, tras consumarse su regreso a Primera.

Tampoco está claro el futuro en Nervión de Chidera Ejuke una vez que entra en su último año de contrato y la confianza demostrada en sus cualidades por parte de García Plaza ha sido guadianesca, pues solo lo ha empleado en dos ocasiones de inicio, ante Real Sociedad y Espanyol, en los que completó los 90 minutos. En los seis choques restantes solo disfrutó de 65 minutos y en tres encuentros, ante Atlético, Osasuna y Villarreal -arrastraba sobrecarga-, ni siquiera saltó al terreno de juego, mientras que en los dos últimos, ante Real Madrid y Celta, partió desde el banco para acumular 49.

García Plaza, de los elogios a Ejuke a la suplencia

No obstante, tras sorprender con su titularidad ante la Real, en el que firmó un gran partido, Plaza ensalzó al nigeriano y señaló que cuadraba en su estilo y en lo que necesitaba el Sevilla en ese momento.

"'Chidi' llevaba mucho sin ser titular, conmigo y con el entrenador anterior. Creo que hizo un gran partido. Este Ejuke es el que a mí ya me estaba gustando en entrenamientos. Le quería meter y creo que si él mantiene este nivel va a jugar. Si es un Ejuke centrado, que todo lo que hace es cara a portería, que no se pierde regateando... Va a jugar. Lo que estoy diciendo aquí se lo he dicho a él: que no se pierda, que sea vertical, que ataque, que encare, que busque uno para uno... Si lo cumple eficazmente, tiene que jugar", señaló Plaza, que lo mantuvo de inicio en el partido siguiente para después sentarlo de nuevo.

A García Plaza no le sobra, pero si el interés se convierte en ingresos...

En este sentido, la postura con de Ejuke de Plaza no es contundente, pero, a día de hoy no le sobra en la plantilla, y su futuro en Nervión dependerá de los movimientos que se puedan producir, pues el técnico no forzaría su salida, pero tampoco hará un esfuerzo por retenerlo si el Sevilla pudiera obtener algo de rédito por el africano tras haber dejado detalles en la recta final que se hicieron virales, como el regate espectacular contra los donostiarras para marcharse de dos rivales.

En este sentido, se ha empezado a especular sobre el interés sin confirmar que despierta en la Premier y en la Bundesliga apuntado en medios de su país, lo que le situaría en el mercado en un momento en el que el Sevilla recibe encantado cualquier ingreso y más por un futbolista que, más allá de destellos, siempre ha sido muy irregular en el Sánchez-Pizjuán. Su valor actual de mercado, según Transfermarkt, asciende a cuatro millones de euros.