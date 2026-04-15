Puerta abierta para Ejuke en el Sevilla por la postura de García Plaza

El técnico madrileño no le encuentra por ahora encaje al nigeriano en su sistema y su futuro en Nervión se complica, agravado por su contrato

La trayectoria de Chidera Ejuke en el Sevilla se ha caracterizado hasta ahora por su rendimiento guadianesco, con repuntes ilusionantes por sus recursos técnicos lastrados por la irregularidad de su juego, lo que, junto a otros factores. ha repercutido en su continuidad.

Lo cierto es que la llegada de Luis García Plaza suscitaba expectación en cuanto al empleo que haría de la capacidad para desbordar del nigeriano a tenor de una filosofía futbolística que apuesta por el pragmatismo.

En el último partido con Almeyda, Ejuke se quedó fuera del errático planteamiento del míster, pero la verdad es que desde su vuelta de la Copa de África, el extremo había generado debate sobre la conveniencia de su titularidad.

Ejuke tomó impulso tras regresar de la Copa África

Y es que aprovechó los minutos como revulsivo que le ofreció el 'Pelado', sobre todo en el mes de febrero y a principios de marzo, entrando en el campo tras salir de vestuarios hasta en cuatro ocasiones con una mejoría visible en ataque, como ocurrió ante el Betis.

Su aporte no le fue suficiente para ganarse la titularidad y, como el resto de compañeros, tenía la ilusión de ser importante con Luis García Plaza, si bien ya de primeras se trata de un perfil de futbolista que no encaja en demasía en el sistema de Plaza, más de juego directo y de contragolpe, si bien tendría sentido haber mantenido su rol de revulsivo.

García Plaza lo ha dejado en un segundo plano

Sin embargo, el entrenador madrileño no le ha encontrado encaje hasta el momento en sus planes y por ahora solo ha disfrutado de diez minutos a sus órdenes en el partido contra el Oviedo, pues contra el Atlético se quedó en el banquillo.

La llegada de García Plaza coincidió con la recuperación de Rubén Vargas, que ha sido un fijo en el puesto de Ejuke, partiendo de titular en los dos encuentros en el costado zurdo, mientras que el diestro ha correspondido a Juanlu.

En el Carlos Tartiere, Ejuke ingresó en el 80' por el helvético, pero contra los colchoneros García Plaza se decidió por Alexis Sánchez a la hora de dar descanso al futbolista más determinante del Sevilla actual.

Por ende, Ejuke tendrá complicado disfrutar de protagonismo en lo que resta de curso y apunta a que registrará menos minutos que el ejercicio pasado pese a su larga lesión. Así, ahora acumula 781 en lo que va de campaña, y en su primera campaña como blanquirrojo rozó los 1.000 con 951.

Un solo año por delante en verano y su salida como posibilidad

Esta ausencia de trascendencia en Nervión podría provocar su salida el próximo verano con las dos partes en consonancia, con el factor favorecedor que entrará en u último año de contrato al firmar hasta 2027. Con un valor de mercado de cuatro millones según Transfermarkt, Víctor Orta lo firmó sin coste el verano de 2024, por lo que cualquier ingreso supondría una plusvalía al margen de ahorrarse su sueldo.

Está por ver cuál es la postura del jugador y la situación del club en la 26/27, todavía completamente indefinida al estar peleando con la salvación y sin saber quién será el próximo entrenador. De seguir García Plaza su salida ganaría peso, pues Cordón no la vería con malos ojos en función de su rendimiento.