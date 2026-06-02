La letra pequeña de la oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla abre la portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, con tres nombres propios más: Alberto Flores, Mauro Junior y Cucho Hernández

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 3 de junio de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 3 de junio de 2026:

- OFERTA CON LETRA PEQUEÑA

ESTADIO Deportivo desgrana los detalles de la propuesta para comprar el Sevilla que no explicó Sergio Ramos en la rueda de prensa y que convierten en insalvables las diferencias entre las intenciones del camero y los máximos accionistas del Sevilla, cerrados a sentarse de nuevo y que ya están negociando con otros grupos

- ALBERTO FLORES, EN LOS PLANES DE LA PORTERÍA 26/27

Además del fichaje de un portero como mínimo, el Sevilla cuenta con el salto del fontaniego

- MAURO JUNIOR, OPCION PARA EL CARRIL ZURDO

El Betis se ha sumado a la puja por el lateral brasileño, muy cotizado tras una gran campaña en el PSV

- CUCHO, TAMBIÉN EN LA AGENDA DEL NEWCASTLE

Las 'Urracas' han mostrado igualmente interés por Natan y Abde y en Inglaterra apuntan a 30 millones