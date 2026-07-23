Destacan el sexto Trofeo Colombino conquistado por el Real Betis con gol de Rodrigo Riquelme, la situación de Nelson Deossa, el anuncio oficial del traspaso de Akor Adams del Sevilla FC al Venezia FC o la noticia de que España ha elegido el Ramón Sánchez-Pizjuán para estrenar su segunda estrella tras ganar el Mundial 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 23 de julio de 2026 tiene a Rodrigo Riquelme y a Akor Adams como principales nombres propios de la actualidad informativa del Real Betis, que sigue pendiente del futuro del 'Falso 9' Nelson Deossa, y del Sevilla FC, que ha sido elegido por la selección española absoluta para disputar su primer encuentro luciendo dos estrellas de campeón del mundo en la 'Roja'.

Rumbo hacia un nuevo Mundo

RC Recreativo de Huelva 0-1 Real Betis. El conjunto verdiblanco se lleva su sexta Carabela de Plata tras imponerse al Recre en la LVII edición del Trofeo Colombino, un duelo que no reflejó las enormes diferencias entre un equipo que competirá por segundo curso seguido en Segunda RFEF y otro que se está preparando para navegar en la máxima exigencia que entraña compaginar la UEFA Champions League con LaLiga EA Sports y la Copa del Rey.

Queda mucho trabajo por afinar. Pese a ello, además del gol de Rodrigo Riquelme, en el igualado choque en Huelva destacaron la profundidad de los laterales, el debut del portero Diego Conde, las ganas de canteranos como Pablo García o José Antonio Morante... y el hecho de que Nelson Deossa volvió a jugar de '9' en el segundo test de pretemporada a la espera de noticias sobre su traspaso a Vasco da Gama.

Nervión enciende la segunda estrella

La Real Federación Española de Fútbol y el Sevilla FC han anunciado que el primer encuentro de la selección española masculina como local después de conquistar el Mundial 2026 tendrá lugar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza, el próximo 29 de septiembre y con Croacia como rival de los pupilos de Luis de la Fuente, exfutbolista y exentrenador del conjunto blanquirrojo.

Sevilla y Venezia hacen oficial el traspaso de Akor Adams

"Elegí venir aquí por el extraordinario proyecto", explica Akor Adams, nuevo delantero de un Venezia FC que pagará al Sevilla FC un fijo de 16,8 millones de euros que podría llegar a un máximo de 23,5 millones si se cumplen las numerosas variables pactadas en la operación.

El futbolista nigeriano firma hasta 2030 con los italianos y ahora todas las miradas se centran en José Ignacio Navarro, obligado a acertar con su sustituto después de recibir un enorme empujón a su austera planificación del mercado estival de fichajes que se suma a la ansiada liberación del enorme sueldo de Tanguy Nianzou con su venta al LOSC Lille.