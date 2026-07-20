Como en 2010, España estaba encuadrada en el Grupo H y no ganaba su primer partido, pero resultó imparable desde entonces para acabar ganando en la prórroga a un rival que se quedó en inferioridad, evitando 'in extremis' los penaltis y levantando la copa con justicia y suspense

Rodri levanta el título de campeón del Mundo ante la algarabía de sus compañeros y el Rey Felipe VI.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 20 de julio de 2026:

- ESPAÑA 1-0 ARGENTINA / BAÑO Y GLORIA

Los de Luis de la Fuente apabullan en Nueva York a la Albiceleste, que no disparó a puerta ni con once ni con diez, y tiran de paciencia para sumar su segunda estrella y proclamarse 16 años después campeones del Mundo. Ni Messi, ni el árbitro (increíble gol anulado a Nico Williams), ni las paradas del Dibu, ni el juego sucio de Argentina ni un césped deleznable pudieron con la 'Roja', que toca el cielo con un gol de Ferrán en el 106

- ZÉ LUCAS, BAJO EL RADAR

Incluyen al Betis en la subasta por el mediocentro defensivo de 18 años de Sport Recife, que ya cautivó al Barça durante el pasado Mundial sub 17 y por el que pelean en Brasil Flamengo y Cruzeiro, aparte del Brighton inglés

- KS CRACOVIA 2-0 SEVILLA FC / NI GOL NI BOTAS DE AGUA EN POLONIA

Los nervionenses caen en su segundo amistoso víctimas de los palos, su falta de pegada, un golazo y una reanudación bajo un temporal que convirtió el campo en impracticable.