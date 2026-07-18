30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de julio de 2026

No va más: españoles y argentinos se juegan pasar a la historia en el partido de los partidos; en clave hispalense, los nervionenses desatascan la 'operación salida' con el traspaso de Nianzou y los heliopolitanos, que vencen en el primer amistoso estival, tendrán pronto su tercera cara nueva

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de julio de 2026

Un artista callejero señala a los estandartes de las dos finalistas del Mundial de 2026.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de julio de 2026:

- LA ESTRELLA

Leo Messi y Lamine Yamal capitanearán a Argentina y España a partir de las 21:00 horas en la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que decidirá si la Albiceleste eleva a cuatro sus títulos o la 'Roja', que no pudo entrenarse en la víspera por una tormenta, se convierte en bicampeona 16 años después

- TANTA PAZ LLEVA...

El Lille decide firmar a Nianzou (dos años más un tercero opcional) y alivia las arcas de un Sevilla que hoy juega en Cracovia y que debe afianzar la 'operación salida' para poder inscribir a sus tres fichajes y contratar a varios más

- TERCERO EN CAMINO

Diego Conde, sustituto bajo palos de Pau López, llega este 19-J a Sevilla por carretera y el lunes, tras pasar las pruebas médicas, ya conocerá a sus nuevos compañeros

- SF LOTTE 0-3 REAL BETIS / PABLO GARCÍA Y DEOSSA APUNTILLAN

Un doblete del canterano de Alcosa y un penalti que provoca y transforma el colombiano endulzan el estreno verdiblanco en pretemporada para decir adiós al 'stage' en Alemania.

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