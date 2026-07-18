No va más: españoles y argentinos se juegan pasar a la historia en el partido de los partidos; en clave hispalense, los nervionenses desatascan la 'operación salida' con el traspaso de Nianzou y los heliopolitanos, que vencen en el primer amistoso estival, tendrán pronto su tercera cara nueva

Un artista callejero señala a los estandartes de las dos finalistas del Mundial de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de julio de 2026:

- LA ESTRELLA

Leo Messi y Lamine Yamal capitanearán a Argentina y España a partir de las 21:00 horas en la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que decidirá si la Albiceleste eleva a cuatro sus títulos o la 'Roja', que no pudo entrenarse en la víspera por una tormenta, se convierte en bicampeona 16 años después

- TANTA PAZ LLEVA...

El Lille decide firmar a Nianzou (dos años más un tercero opcional) y alivia las arcas de un Sevilla que hoy juega en Cracovia y que debe afianzar la 'operación salida' para poder inscribir a sus tres fichajes y contratar a varios más

- TERCERO EN CAMINO

Diego Conde, sustituto bajo palos de Pau López, llega este 19-J a Sevilla por carretera y el lunes, tras pasar las pruebas médicas, ya conocerá a sus nuevos compañeros

- SF LOTTE 0-3 REAL BETIS / PABLO GARCÍA Y DEOSSA APUNTILLAN

Un doblete del canterano de Alcosa y un penalti que provoca y transforma el colombiano endulzan el estreno verdiblanco en pretemporada para decir adiós al 'stage' en Alemania.