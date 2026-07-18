Diego Conde llega este domingo a Sevilla para convertirse en el tercer fichaje verdiblanco para la 26/27

Con Pau López comprometido oficialmente con el Andorra por tres temporadas y una opcional, su sustituto será el meta madrileño, que llega cedido con una opción de compra que alcanzaría con pluses los cinco millones de euros; competirá con Álvaro Valles y Manu González bajo los palos verdiblancos

Diego Conde se convertirá este lunes con toda probabilidad en el tercer fichaje del Real Betis para la temporada 26/27. Ya existe un acuerdo total con el Villarreal CF y el meta madrileño para que éste se convierta en el sustituto de Pau López, cuyo desembarco en el FC Andorra por tres temporadas y una cuarta opcional es ya oficial. El ex de CD Leganés y Getafe CF tiene previsto viajar este domingo por carretera hasta Sevilla para pasar al día siguiente las pruebas médicas y, si todo va según lo previsto, incorporarse a los entrenamientos para conocer a sus nuevos compañeros, que regresan al trabajo tras la jornada de descanso a la vuelta de Alemania de madrugada.

Como adelanta 'Mundo Betis', Diego Conde verá tranquilamente en la ciudad que le acogerá, como poco, durante un año la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre España y Argentina. Salvo sorpresa, la operación se ha cerrado bajo la fórmula de la cesión con opción de compra (que no obligación), aunque los castellonenses peleaban a última hora para que el préstamo sea remunerado y para recuperar los cuatro millones de euros invertidos en el verano de 2024 u obtener una pequeña plusvalía. Según algunas fuentes, la cuantía de la adquisición sería de 3,5 millones fijos y 1,5 en variables, por lo que los amarillos podrían terminar embolsándose cinco millones.

Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, el nuevo arquero bético fue fogueándose en el Navalcarnero y el conjunto 'pepinero', dando el salto en 2021 al Coliseum y regresando en 2023 a Butarque, donde se proclamó Zamora de Segunda división, lo que atrajo a muchos pretendientes. El Villarreal CF pagó su cláusula de cuatro millones hace dos veranos y, si bien comenzó a gran nivel en La Cerámica, perdió la titularidad tras una lesión a manos de Luiz Júnior, perdiendo protagonismo en enero pasado con la llegada de Arnau Tenas. De 27 años y 1,88, buscaba una salida provechosa. Sonó para Sevilla FC y Deportivo de La Coruña, pero será verdiblanco.

El Celta, amenaza de última hora

Diego Conde competirá con Álvaro Valles y Manu González por hacerse un hueco en los planes de Manuel Pellegrini, que dio el visto bueno a su contratación tras sugerirle Manu Fajardo que era el preferido de la dirección deportiva para suplir a Pau López. A última hora, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el RC Celta de Vigo se interesó por su fichaje e, incluso, estaba dispuesto a asumir un traspaso, aunque las tres partes respetaron el trato alcanzado a mediados de esta semana y el madrileño formará parte de la plantilla heliopolitana en la exigente temporada del regreso a la Champions League tras 21 años.