Pellegrini no dirigirá al Betis contra el Sportfreunde Lotte: abandonó la concentración este viernes

El entrenador chileno se marchó de Alemania, en donde el equipo verdiblanco está realizando el primer stage de pretemporada, horas antes del inicio del primer amistoso. Rubén Cousillas será en encargado de dar instrucciones a los futbolistas béticos desde el banquillos

Manuel Pellegrini no dirigirá al Real Betis en el primer partido amistoso de esta pretemporada en el cual el equipo verdiblanco se enfrenta al modesto Sportfreunde Lotte este sábado a partir de las 15:30 horas y que se podrá ver a través de la televisión del club bético. El entrenador del Real Betis abandonó en las horas previas del encuentro la concentración que está realizando su equipo en Alemania y puso rumbo a España por un motivo personal. El Real Betis ha comunicado a los medios de comunicación que el amistoso se va a disputar tal y como estaba previsto y que será Rubén Cousillas, su ayudante, quien ejerza de primer técnico.

Manuel Pellegrini no se estrena con el Real Betis en esta pretemporada

Manuel Pellegrini tuvo que dejar, este viernes, por un asunto personal Alemania, en donde el Real Betis está realizando su primer stage de pretemporada y que regresa tras jugar el amistoso contra el Sportfreunde Lotte. El chileno, por tanto, se pierde el primer partido de preparación de cara a la siguiente campaña en la que el club verdiblanco tendrá mucha exigencia ya que tendrá que compaginar la disputa de LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.

El Real Betis ha comunicado que el equipo queda en manos de Rubén Cousillas, el ayudante principal de Manuel Pellegrini en el club verdiblanco y durante casi toda su carrera deportiva, que hará en esta ocasión de primer entrenador en un encuentro contra el Sportfreunde Lotte que juega en la Regionalliga West. Un rival idóneo para que tengan minutos los canteranos que han estado haciendo la pretemporada con el primer equipo así como los jugadores menos habituales que están intentando ganarse un puesto de cara a la siguiente temporada como es el caso de Gonzalo Petit.

Manuel Pellegrini se une a la baja de Isco

Manuel Pellegrini no es la única baja del Real Betis para este partido contra el modesto Sportfreunde Lotte ya que tampoco estará disponible Isco Alarcón el cual también dejó la concentración del equipo verdiblanco en Alemania por un asunto personal.

De esta forma, los principales alicientes del primer amistoso de pretemporada del Real Betis, más allá de ver a Rubén Cousillas como primer entrenador, va a ser comprobar el desempeño de los canteranos, testar el nivel de Gonzalo Petit y si está preparado para rendir el Real Betis y ver los primeros minutos de los dos fichajes béticos, Facundo Bernal y Fran García, quienes están llamados a mejorar mucho al equipo.

Por otro lado, tampoco van a jugar este partido Pau López, que se ha marchado al Andorra en las últimas horas, Aitor Ruibal que está lesionado y se está recuperando en Sevilla, Manu González y José Antonio Morante, que están teniendo días de descanso tras jugar el Europeo sub 19 con la Selección Española, y los jugadores que han disputado el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones nacionales: Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo, Ez Abde, que además está tocado físicamente, y por último, Gio Lo Celso que va a disputar la gran final.