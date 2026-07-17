Ni Frendrup, ni Aouar, ni Ounahi: los planes del Betis para rematar su 'sala de máquinas'

El escenario idóneo para Fajardo y sus colaboradores pasa por que Dani Ceballos ocupe el sitio que dejará Deossa, mientras que llegará un pivote más posicional, con Amrabat todavía en la 'pole', para acompañar a Marc Roca, Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals

La clasificación para la Champions League después de 21 años exige un esfuerzo en la planificación para confeccionar un equipo no ya con todas las posiciones dobladas, sino también con calidad en cada una de ellas para que, sea cual sea la combinación elegida, el once resultante sea de garantías. En el doble pivote ya se vislumbraba una pequeña revolución, pues se deseaba monetizar la salida de Sergi Altimira (finalmente traspasado al Sporting CP por 18,25 millones de euros fijos y dos en variables fáciles de cumplir) y recuperar la inversión con Nelson Deossa, a la espera de que se concrete su marcha al Vasco da Gama, al tiempo que Sofyan Amrabat volvió al Fenerbahçe.

Por el de Cardedeu ha llegado Facundo Bernal, que costó 9,5 millones (impuestos incluidos), al tiempo que la idea de la comisión deportiva verdiblanca es que el adiós del colombiano permita el acomodo de Dani Ceballos. Además, para acompañar a Marc Roca, Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals, aterrizará un 'stopper' más posicional y curtido, con el de Huizen todavía en la 'pole'. Actualmente de vacaciones tras su aventura con Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, deberá aclarar su futuro en pocas semanas, con Olympiacos, Besiktas y dos clubes saudíes también a la espera.

Los que no vendrán, pese a los rumores que colapsan estos días las redes sociales, son Morten Frendrup y Houssem Aouar. El danés, tasado en unos 15 millones de euros, está siendo cortejado por el Oporto, sin competencia por parte de un cuadro heliopolitano que lo siguió en su día, pero que no ha movido ficha ni tampoco tiene previsto hacerlo. Idéntico caso al del franco-argelino, del que se deslizó un hipotético acuerdo por cinco millones con el Al-Ittihad del todo infundado. De no cuadrar finalmente las operaciones de Sofyan Amrabat y/o Dani Ceballos, los tiros van por otro lado. Por el deseado Azzedine Ounahi se habla de unos 25 millones... Inaccesible igualmente.

Nicolas Raskin, otro que se va de presupuesto

Ofrecido el verano pasado y muy del gusto de la secretaría técnica, Nicolas Raskin es otro de los mediocentros defensivos que se escapa ahora mismo de las posibilidades verdiblancas. En Inglaterra e Italia mueven ya ficha en una subasta que supera los 12 millones de euros, cantidad rechazada por un Rangers que no contempla por el belga menos de 17-18 millones tras su buen Mundial. Demasiado para el presupuesto bético, donde se guardará parte de la plusvalía que ha generado Sergi Altimira y dejará Nelson Deossa para cuadrar las cuentas y potenciar otras posiciones.

De hecho, la idea es no superar los 7-8 millones de inversión, con una puja como mucho por esos valores por Sofyan Amrabat y la llegada a coste cero de Dani Ceballos. Eso en lo referente a los traspasos, porque las fichas de ambos (de cinco y diez millones de euros brutos, respectivamente) deberán ser rebajadas, lo que se traduciría luego en un prorrateo del sobrante en sendos contratos de media-larga duración, vía elegida también para atemperar la influencia en la masa salarial de la prima de fichaje que, lógicamente, solicita el utrerano, algo que históricamente se ha repartido como complemento de sueldo durante los años de vinculación.