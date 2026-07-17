Pau López explica los motivos por los que ha pedido salir del Betis: "Así lo siento"

El meta catalán, cuyo fichaje por el Andorra ya es oficial, recalca que su marcha es muy diferente a la primera, cuando firmó por la Roma. Ahora siente que no puede "ayudar más" al conjunto verdiblanco, con el que tenía dos años más de contrato

A priori, resulta cuanto menos sorprendente que Pau López haya decidido marcharse del Real Betis, que la próxima campaña competirá en la Champions, para jugar en Segunda división con el Andorra, que ya ha hecho oficial también su llegada por tres temporadas y una cuarta opcional. Aunque Álvaro Valles parte como teórico titular, las habituales rotaciones de Manuel Pellegrini en la portería le habrían concedido a buen seguro oportunidades. Pero detrás de esa decisión hay unos motivos personales y familiares que han llevado al gerundense perdonar los dos años de contrato que tenía firmados (a razón de 2,5 millones de euros brutos por cada uno de ellos) para jugar cerca de su casa, siendo Diego Conde el relevo elegido por el club verdiblanco.

Los números de Pau López en el Real Betis

De este modo, el meta catalán cierra su segunda etapa en el club de las trece barras, al que llegó por primera vez en 2018 a coste cero, tras no renovar con el Espanyol. Aquella temporada fue un fijo para Quique Setién y disputó 35 encuentros oficiales (33 en LaLiga y dos en la Copa del Rey), ofreciendo un gran rendimiento que le llevó a firmar por la Roma en una gran operación para el Real Betis, que se embolsó 23,5 millones con su traspaso. Luego pasó también por el Olympique de Marsella y tras una breve etapa como cedido en el Girona, el Toluca mexicano lo rescindió el verano pasado después de haber pagado 4,8 millones por su pase, llegando de ese modo por segunda vez gratis al club verdiblanco. Incluso comenzó este último curso como titular, pero una lesión muscular sufrida a comienzos de noviembre le apartó del once y Valles aprovechó la ocasión, acabando la campaña con 16 partidos (9 en LaLiga y 7 en la Europa League).

Agradecido por esta segunda "oportunidad"

Haciendo balance de ambas etapas, Pau López, que regresó ayer de la concentración que el plantel lleva a cabo en Alemania, ha recalcado las circunstancias tan diferentes de sus dos salidas. "Nunca imaginé que tendría la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Real Betis Balompié. He podido disfrutar de una temporada histórica, volver a defender estos colores y sentir, una vez más, todo vuestro cariño. Hace siete años me fui porque era una oportunidad tanto para mí como para el club. Esta vez me voy porque siento que ya no puedo ayudar más al Betis", ha asegurado en una emotiva carta de despedida publicada en sus redes sociales.

Nuevas "prioridades" en su vida

"Creo que ha llegado el momento de cambiar mis prioridades en la vida, porque así lo siento y porque los míos se lo merecen. Solo me queda desearos lo mejor, seguid siendo como sois y llevando a este club hasta donde se merece estar. Tenéis unos jugadores y un cuerpo técnico que se dejan el alma en cada entrenamiento para haceros disfrutar y haceros felices. A veces no lo conseguirán (puede que no siempre lo consigan), pero os prometo que lo dan todo para que así sea", ha añadido el cancerbero en su cuenta de Instagram, recibiendo los mensajes de cariño de jugadores como Cucho Hernández, Natan, Riquelme, Ángel Ortiz o el propio Álvaro Valles, que le ha deseado "lo mejor" en su nueva etapa.

Destaca la comprensión del club y Manu Fajardo

Además, Pau López ha querido destacar la compresión del club, y en especial de su director deportivo, al plantearle su deseo de salir para estar más cerca de los suyos. "Me gustaría agradecer a los dirigentes del club y, en especial, a Manu Fajardo, por entender mi situación, respetarla y apoyarme hasta el último día. Gracias también por permitirme vivir el año tan especial que hemos compartido. Al míster y al cuerpo técnico, gracias por el trato, por confiar en mí y por darme la oportunidad de disputar los partidos que jugué la pasada temporada", destacó.

Una emotiva despedida en la que no se ha olvidado de nadie

Pero no se quedan ahí los agradecimientos del catalán, que ha querido acordarse de todos los estamentos del club. "A todas las personas que se desviven por nosotros: utilleros, fisios, doctores, personal de prensa, seguridad, trabajadores de la Ciudad Deportiva, de La Cartuja, jardineros, personal de limpieza...Espero no dejarme a nadie. Gracias de corazón.Si el Betis es lo que es, si el día a día se vive y se disfruta de una manera tan especial en este club, es en gran parte gracias a vosotros. Sois personas maravillosas, grandes profesionales y, por encima de todo, personas con un corazón enorme, siempre dispuestas a ayudar, a cuidar de nosotros y a hacernos felices cada día", apuntó.

Y como no podía ser de otro modo, un mensaje al equipo y a la afición, dejando claro que será un bético más desde la distancia. "A mis compañeros, a algunos con los que he tenido la suerte de volver a coincidir y a otros que han sido un auténtico descubrimiento, gracias de corazón. Desde el primer día me he sentido muy querido dentro del vestuario. Me habéis hecho sentir respetado, valorado y acompañado en todo momento, y eso ha hecho que el día a día haya sido realmente especial. Solo puedo animaros a seguir creciendo, no solo como futbolistas, sino, sobre todo, como personas. Estoy convencido de que os esperan grandes cosas. Os llevaré siempre en mi corazón y guardaré con mucho cariño todos los momentos que hemos compartido. Gracias por todo. Y, por último, a vosotros. No sé cómo agradecer todo el cariño que siempre he sentido, tanto hace siete años como durante esta última temporada. Siempre os llevaré en mi corazón. Os seguiré, os apoyaré y os animaré desde la distancia. Porque, siempre, siempre, siempre... ¡MUCHO BETIS!", sentenció.