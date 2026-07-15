Giro de guion en la portería del Betis: Pau López pide salir al Andorra y Diego Conde podría reemplazarle

El gerundense perdonaría los dos años restantes de contrato en Heliópolis a cambio de la carta de libertad, aludiendo motivos personales y la necesidad de estar cerca de su familia, mientras que Manu Fajardo intenta conseguir la cesión remunerada con opción de compra del portero madrileño del Villarreal

Inesperado giro de guion en la planificación del Real Betis, que busca a estas horas un portero de garantías para competir con Álvaro Valles y Manu González en la temporada 26/27, la del regreso verdiblanco a la Champions League después de 21 años. Y es que los rumores sobre una posible salida de Pau López han tomado fuerza esta semana, hasta el punto de que los agentes del gerundense y el propio cancerbero han trasladado a los responsables de la entidad heliopolitano su deseo de marcharse cerca de casa por motivos personales, por lo que ha rechazado también la jugosa propuesta hasta 2030 del RCD Mallorca, que ahora compite con UD Almería y Levante UD por Arnau Tenas.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el ex de RCD Espanyol, Roma, Marsella y Toluca estaría muy cerca del FC Andorra de Gerard Piqué, que le ofrece un contrato por tres temporadas más una opcional para poder asumir su caché (aunque Fabrizio Romano habla de dos), aunque las razones familiares pesan más en este momento que el aspecto económico. Tanto es así que Pau López perdonaría las dos temporadas restantes de vinculación con el Real Betis a cambio de su carta de libertad, gestión que se encuentra en su fase final, por lo que en las próximas horas se espera un comunicado oficial al respecto.

Diego Conde, el elegido como sustituto en La Cartuja

El elegido en principio para sustituir al catalán no será Guilherme Fernandes, a punto de desembarcar en el Córdoba CF, sino Diego Conde, sin sitio en el Villarreal CF a la sombra de de Arnau Tenas y, sobre todo, Luiz Júnior, aunque el madrileño comenzó jugando la 25/26. Tasado en unos dos millones de euros por parte de los amarillos cuando Sevilla FC o Deportivo de La Coruña preguntaron por él, el Real Betis negocia actualmente una cesión (seguramente remunerada) con opción de compra por un arquero de 27 años y 1,88 del que había ya muy buenas referencias en la comisión deportiva cuando destacó en la 23/24 con el CD Leganés, si bien los castellonenses pagaron los cuatro millones de su cláusula para adelantarse a la competencia.

Su esposa, Ana Moya, muy vinculada a Sevilla

Aunque hay otros factores importantes en este tipo de negociaciones, existe uno determinante para empujar a Diego Conde rumbo a Sevilla. Ya le atraía la opción nervionense, si bien, por motivos obvios, jugar la Champions League con el Real Betis supone un aliciente más que notable. Encima, su mujer, la modelo e influencer Ana Moya, está muy vinculada a la capital hispalense, donde vivió bastante tiempo y estudió Magisterio, aunque esta algecireña de 27 años, ex camarera del programa 'First Dates', se crió entre la localidad campogibraltareña y la jiennense de Andújar, recorriendo luego medio mundo por su profesión en las pasarelas.