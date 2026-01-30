Pau López y la competencia en la meta del Betis: "Hay que asumirlo"

El meta catalán reconoce que le gustaría jugar "todos los partidos", pero al mismo tiempo considera que los tres porteros del equipo están preparados y elogia la política de rotaciones de Pellegrini, algo que "no es lo habitual"

Sin duda, el gran protagonista de la victoria del Real Betis ante el Feyenoord, que otorga un billete directo para los octavos de final de la Europa League, fue el brasileño Antony, autor de un gol y una asistencias. Pero también fueron meritorias las paradas de Pau López, que amargó la noche a Larin, si bien no estuvo acertado en la salida que propició el tanto de los neerlandeses y mantuvo la angustia hasta el final.

"Al final ha habido un poco de sufrimiento con ese gol en una noche que estaba siendo espectacular, pero al final ese pequeño error ha generado incertidumbre. Bueno, al final el fútbol es un poco así, creo que el equipo hizo un buen partido, empezó concentrado. Veníamos de dos partidos un poco más regulares y es una buena victoria para meterse dentro de los ocho primeros, que es el objetivo, y contento de que la gente vuelva a ver ganar el Betis. Creo que hemos hecho un partido muy completo contra un gran equipo que juega muy bien y feliz porque al final el objetivo era ese y el equipo lo ha logrado", expuso el meta sobre su análisis del partido.

Su competencia con Álvaro Valles

A la sombra de Álvaro Valles durante buena parte del curso, el catalán disfrutó de su tercera titularidad consecutiva, aunque se mostró comprensivo con su situación. "Lo dije siempre, para mí es un placer estar aquí. Disfruto mucho jugando con el Betis y todo lo que sea jugar, bien para mí. Contento por mi rendimiento, pero también por cómo me estoy sintiendo después de la lesión, que hace tiempo que no jugaba, y a seguir dando lo mejor de mí", señaló

"Al final hay que ser un poco honestos con el rendimiento de Álvaro, está jugando muy bien también. Adrián también cuando el míster le llama. Hay que seguir entrenando y viendo un poco esa relación que tiene el míster con los porteros, que al final no es habitual en ningún equipo, pero creo que también es bueno que los porteros vayan jugando. Creo que el rendimiento de los tres se siente muy bueno y eso habla muy bien de todos", añadió sobre la política de rotaciones de Pellegrini en la meta, al tiempo que elogió a sus compañeros.

"Todo el mundo quiere jugar todos los partidos. Pero al final creo que uno tiene que asumir un poco la competencia que tiene, también el nivel de los jugadores que tiene al lado. Somos tres porteros, creo que los tres podrían jugar en este Betis todos los minutos. El míster cree que es conveniente que rotemos, perfecto. Si es conveniente que juegue uno, pues también lo tenemos que aceptar, pero en este caso creo que es de forma inteligente buscar el mejor momento para que todos podamos jugar y en este momento me ha tocado a mí", sentenció.

A por todas en Europa y en la Copa del Rey

Volviendo a lo colectivo, además, Pau López no mostró preferencias entre la Europa League o la Copa del Rey. "A nosotros nos motiva todo, sabemos del balance de cada competición y la suerte es que estamos vivos en todas, hay pocos equipos en la Liga que estén vivos en todas y hay que intentar seguir estando hasta lo más arriba posible", zanjó.