Betis 2-1 Feyenoord: Pau López sostiene para que Antony y Abde apuntillen

Aunque el gerundense no estuvo fino en el 2-1, que añadió incertidumbre antes de que los neerlandeses se quedaran con diez, las paradas del meta local y la pegada de sus extremos valen unos octavos; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis estará en los octavos de final de la Europa League. Sólo le valía ganar y así lo hizo. Dependía también el cuadro verdiblanco de que los siete primeros no hicieran pleno y/o de que el Oporto no goleara, alineándose los astros para una cuarta plaza final en esa fase liga que premia el esfuerzo de una plantilla acuciada por las bajas, pero de tremenda calidad y con una fe inquebrantable cuando se lo propone. Avisaba el 'Ingeniero' de que esta semana contenía dos finales, la primera para evitar una ronda a doble partido en la segunda quincena de febrero y, la segunda, el próximo domingo ante el Valencia CF para reengancharse arriba en LaLiga. De momento, una de dos.

El primer tiempo fue frenético y tuvo literalmente de todo: llegadas clarísimas, goles legales y anulados, paradones de Pau López... De hecho, el 2-0 al descanso no era engañoso, aunque desde luego distaba mucho de ser concluyente y generador de confianza para los heliopolitanos, con un Antony muy inspirado para marcar diferencias a su favor. El paulista abrió el marcador a los 17 minutos con un zurdazo a pie parado desde el semicírculo, aprovechando que Wellenreuther casi siempre estaba adelantado, y asistió a Ez Abde en el 32 para que el marroquí peinara desde cerca al palo contrario.

Se redimía el de Beni Melal, que empujó a las mallas nada más arrancar (tras un cabezazo centrado pero a bocajarro del 'Chimy', una vaselina suya que se fue alta y el primer mano a mano ganado por el meta gerundense a Larin) un pase de Fornals, aunque desde la sala VOR avisaron a Nikola Dabanovic de que debía revisarlo en el monitor, lo que terminó haciendo para decretar una falta de Antony en el inicio de la jugada. Más claro lo tuvo al filo de la media hora, pues el empujón del rosarino a Kraaijeveld antes de remachar era clarísimo. Antes del intermedio, perdonó a la contra Abde, se lució otra vez Pau (con tres intervenciones estratosféricas) y se invalidó el 2-1 del canadiense por un 'orsay' previo.

La reanudación no respondió al mismo guion, ya que los anfitriones entregaron la responsabilidad de llevar la iniciativa a los neerlandeses, que presenciaron una nueva pugna entre el '25' verdiblanco y el '10' celeste con idéntico resultado, amén de pedir penalti del autor del segundo tanto a Hadj Moussa que no prosperó. En el ecuador de esta fase, tampoco atinó Larin a quemarropa, aunque estaba más adelantado y no habría valido. Esperaba su oportunidad de sentenciar en transición el Real Betis, quizás replegado en demasía, lo que pagó en el 77 en una acción en la que Pau López no consiguió atajarla y Tengstedt le terminó batiendo con una vaselina desde lejos.

Tocaba sufrir en la recta final, pues sólo valía la victoria para evitar la incómoda ronda 'play off' (19 y 26 de febrero) y el marcador, como ya se había apuntado, no era un fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo sobre el césped. Al menos, el Feyenoord terminó con diez por la desgraciada lesión de Shaqueel van Persie, hijo del míster y quinto cambio, que acababa de entrar y se marchó llorando por una aparente dolencia grave de rodilla. Con Aitor Ruibal como improvisado '9' y con las piernas más temblorosas de lo esperado, aguantaron los andaluces un marcador que, como quiera que varios de sus antecesores en la clasificación erraron, vale para descansar en dieciseisavos.

Ficha técnica del Real Betis - Feyenoord Rotterdam de la UEFA Europa League

Real Betis: Pau López; Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Deossa (Altimira 74'), Marc Roca; Antony, Fornals, Ez Abde; y 'Chimy' Ávila.

Feyenoord Rotterdam: Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld (Moder 69'), Bos (Nieuwkoop 61'), Sliti (Plug 61'); Valente (Hwang 61'), Targhalline; Hadj Moussa, Larin (Van Persie 73'), Gonçalo Borges; y Tengstedt.

Árbitros: Nikola Dabanovic (montenegrino), con el croata Ivan Bebek en el VAR. Amarilla a los locales Marc Roca, Valentín Gómez y Diego Llorente, así como a los visitantes Hadj Moussa, Targhalline y Gonçalo Borges.

Goles: 1-0 (17') Antony; 2-0 (32') Ez Abde; 2-1 (77') Tengstedt.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava y última jornada de la liguilla de la UEFA Europa League, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 42.688 espectadores, con 3.385 aficionados neerlandeses en la zona visitante.