El talento de Endrick se dispara: números de estrella en su cesión en el Olympique de Lyon

El joven brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa sigue confirmando su enorme proyección en Europa tras brillar con el Olympique Lyonnais, donde se ha convertido en uno de los atacantes más decisivos del momento

El joven delantero brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa, de apenas 19 años, atraviesa un momento clave en su carrera. El futbolista pertenece al Real Madrid, pero actualmente juega cedido en el Olympique de Lyon, donde en poco tiempo ha logrado convertirse en una de las piezas más determinantes del equipo francés.

En apenas una decena de encuentros con el conjunto de Lyon, el atacante ha demostrado que su proyección lo sitúa entre los talentos más prometedores del fútbol mundial. Su rendimiento ha despertado grandes expectativas no solo en Francia, sino también en el club blanco y en varios de los equipos más importantes del continente.

Un gol decisivo en la Europa League

El último gran momento del brasileño llegó en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League frente al Celta de Vigo. Cuando el encuentro parecía sentenciado para el conjunto español, Endrick apareció en los minutos finales para firmar el 1-1 que permitió al Lyon mantener vivas sus opciones en la eliminatoria.

El tanto llegó en el tiempo añadido y provocó una celebración eufórica entre los jugadores franceses. El estadio de Estadio de Balaídos pasó del optimismo local a la sorpresa en cuestión de segundos. La jugada no parecía especialmente peligrosa, pero el disparo del brasileño terminó colándose entre las manos del portero Andrei Radu, frustrando al equipo dirigido por Claudio Giráldez.

Números que respaldan su impacto

Las estadísticas reflejan el crecimiento del atacante en Francia. En 10 partidos disputados, Endrick ha conseguido 6 goles y 4 asistencias, cifras que evidencian su influencia directa en el juego ofensivo del Lyon.

Sin embargo, su aportación va más allá de los números. Dentro del equipo se ha convertido en el futbolista al que todos buscan cuando el balón llega al área rival. Sus compañeros confían en su capacidad para generar peligro, romper defensas y crear oportunidades.

El brasileño suele iniciar las jugadas desde la banda derecha, aprovechando su perfil zurdo para recortar hacia el centro y buscar el disparo o el pase decisivo. Su potente golpeo y una aceleración explosiva hacen que resulte muy difícil de detener incluso cuando los defensas anticipan su movimiento.

Un proyecto del Real Madrid con vistas al futuro

El crecimiento de Endrick forma parte de una estrategia diseñada por el Real Madrid. Tras ficharlo procedente del Palmeiras, el club decidió enviarlo al Lyon para que acumulara minutos y experiencia en el fútbol europeo antes de integrarse definitivamente en la plantilla principal.

En Francia ha encontrado el escenario ideal para mostrar el talento que lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos y su instinto goleador están convenciendo tanto al cuerpo técnico como a la afición.

La selección brasileña también sigue su evolución

El rendimiento del delantero no ha pasado desapercibido para la Selección de fútbol de Brasil. El técnico Carlo Ancelotti lo ha incluido en una prelista de convocados, lo que abre la puerta a que pueda participar en futuras competiciones internacionales.

De confirmarse su presencia, Endrick podría compartir ataque con figuras como Raphinha, Vinícius Júnior, Estevão Willian o incluso el experimentado Neymar. Un frente ofensivo que ilusiona a la afición brasileña y que podría marcar una nueva etapa para la selección.

Por ahora, el joven delantero sigue centrado en su crecimiento con el Lyon. Si mantiene este nivel, todo apunta a que su futuro volverá a vestirse de blanco… o a ocupar un lugar destacado entre los grandes protagonistas del fútbol europeo.