Marc Roca mira más allá: "Son tres partidos vitales en casa y hemos sacado el primero"

El centrocampista verdiblanco admite que venían de "una semana complicada" después de dos derrotas seguidas a domicilio y quiso darle "valor" al triunfo ante el Feyenoord y al pase directo a los octavos de final de la Europa League

Aunque tocó sufrir más de lo deseable ante un Feyenoord que apretó hasta el final, el Real Betis logró el pase directo a los octavos de final de la Europa League, cumpliendo así con su gran objetivo de ahorrar el 'play off' intermedio que se disputará a doble partido en el mes de febrero. Otra vez La Cartuja fue talismán. Después de dos derrotas consecutivas a domicilio, los verdiblancos firmaron su tercera victoria del año en su feudo provisional, donde aguardan otros dos envites consecutivos ante el Valencia, en LaLiga, y el Atlético de Madrid, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Al final son tres partidos muy importantes que tenemos aquí en casa, delante de nuestra gente. Con su apoyo, lo hemos visto que nos tiran en volandas, y la verdad es que muy contentos por el primer partido. Tenía mucha importancia porque veníamos de una semana muy complicada, de haber perdido dos partidos seguidos y la imagen no había sido la que nosotros queremos dar, así que contentos por la victoria, por el pase a octavos y pienso que hay que darle valor, al final estamos en octavos, hemos quedado cuartos y hay que valorarlo", señaló Marc Roca ante la prensa a la conclusión del chopqu .

Es mucho lo que hay en juego en las próximas citas, pero el mediocentro quiso resaltar lo obtenido en Europa antes de pasar página. "Tenemos ilusión con todas las competiciones. Quedar cuartos en la fase esta de Europa League es un premio al trabajo del equipo, al esfuerzo y hay que valorarlo. Ahora vienen dos partidos muy importantes aquí en casa, necesitamos el apoyo de todos porque van a marcar mucho", insistió, desvelando además que dentro del campo no prestaban atención a lo que sucedía en otros campos, pues el empate les habría dejado fuera del 'top 8'.

"Al final dentro del campo queríamos ganar. Obviamente con la diferencia de goles la mayor posible, pero al final el trabajo era ganar. Si ganábamos prácticamente estábamos en el 'top 8', aunque en los últimos 15 minutos nos ha costado con su gol un poquito de tener más de control. Pero la importancia del partido era vital y se ha sacado adelante", destacó.

La plaga de lesiones del Betis

Por otro lado, Marc Roca también se detuvo en la plaga de lesiones que sufre la plantilla bética, admitiendo que está siendo difícil sobreponerse. "Siempre es duro cuando un compañero cae por lesión, esta vez nos ha tocado a unos cuantos, pero el plantel es muy largo, la plantilla está con ganas, con ilusión, los chicos están trabajando para recuperar lo antes posible y ojalá que pronto estemos todos disponibles para encarar la recta final, que será ilusionante", apuntó.

Rendido a Antony

Como no podía ser de otro modo, además, se refirió a la figura de Antony, el gran protagonista del duelo. "Ya sabéis lo que es, es una estrella, nosotros estamos encantados con él, está trabajando muy duro con sus molestias y nos va a dar muchísimo. Estamos todos con mucha ilusión, con muchas ganas. Veníamos de una semana muy complicada, sabemos que teníamos tres partidos en casa muy importantes, vitales y el primero lo hemos sacado, vamos a sacar los otros siguientes con ganas y con ilusión", sentenció.