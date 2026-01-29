Pellegrini da indicios con Bakambu y Fajardo aviva el cierre de mercado: "Hay tiempo"

Aunque deberán salir el 'Chimy' Ávila y/o Bakambu, que no parecen por la labor, la suplencia del congoleño este jueves y la evidencia de que es el último en la rotación puede empujarle fuera; para el director deportivo, "tres días dan para mucho"

"Como todo el año, el teléfono siempre echa humo; eso es señal de que durante todo el año se trabaja con la máximas honradez e implicación. Quedan pocos días para el cierre de mercado y los afrontamos con muchísimo compromiso, con ilusión y pendientes de los movimientos que se presentan. No me gusta especular, pero al final hay tiempo. Tres días en un mercado de fichajes dan para mucho, ¿no? Vamos a estar tranquilos, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre, pero sí, seguimos, como todos bien sabéis, con esa necesidad de tener que sacar para poder traer", confesaba este jueves Manu Fajardo en los prolegómenos del Real Betis-Feyenoord de la UEL.

Una clara declaración de intenciones de quien ha propiciado, junto a Ramón Alarcón y el resto de la comisión deportiva del club verdiblanco, que el ahora morador del Estadio de La Cartuja haya sido uno de los grandes animadores en LaLiga de la ventana de transferencias del mes de enero. Para completar el dibujo de la tesitura actual, con cuatro jornadas completas y operativas en realidad de mercado, Manuel Pellegrini apostó por un jugador como el 'Chimy' Ávila, como en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Elche CF, como referencia en ataque, pese a que el rosarino se ha especializado más en ser extremo o segundo punta, en detrimento de Cédric Bakambu, que no llegó ni a calentar, entrando por el '9' un ahora más carrilero que punta Aitor Ruibal.

Sobre ambos, el ex del CA Osasuna y el internacional congoleño, recaen todas las miradas. Con el LCPD (tope salarial, para entendernos) ligeramente rebasado, resulta prioritario que los heliopolitanos hagan sitio al delantero que pretenden para competir con más garantías con el renqueante 'Cucho' Hernández, al que Manuel Pellegrini no espera para este domingo ante el Valencia CF todavía. Casi descartado el deseado Fábio Silva, a quien el Borussia Dortmund no deja salir ni siquiera de vuelta a Oporto, hay otras alternativas listas para activarse, aunque lo cierto es que los señalados no tienen muchas ganas de marcharse ahora.

Pocas opciones reales de salida para los 'descartes'

Conocido ya el descarte por parte de Ezequiel Ávila de la posibilidad de jugar cedido hasta el 30 de junio de 2026 en las filas de la UD Almería, que aceptaba incluir una opción de compra en caso de ascenso a Primera división, la única vía que parece abierta en esta recta final de la ventana invernal de transferencias para el 'Chimy' es la de Boca Juniors. El equipo de su corazón, sin duda, y por el que se plantearía hacer un esfuerzo, aunque las informaciones desde Argentina que lo dan por hecho distan mucho de la realidad. Tampoco querría cambiar de aires ahora, a dos meses de jugar la repesca mundialista, un Cédric Bakambu descartado en Oviedo y Vitoria, con el Génova meditando aún una última ofensiva.