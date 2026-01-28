Puertas cerradas una tras otra para Cédric Bakambu

La voluntad del internacional congoleño de apurar su contrato y las altas exigencias económicas del club verdiblanco para dejarle salir descartan a Oviedo y Pisa

No tiene mucha pinta de moverse en este mercado invernal un Cédric Bakambu que, si bien dijo en su momento que no sería un problema en el caso de que el Real Betis necesitara su marcha, sigue estando a gusto en Sevilla, aventura minutos ahora con la lesión del 'Cucho' Hernández y prefiere no arriesgarse a dos meses de disputar la final de repesca por uno de los dos billetes no europeos aún pendientes de asignar. No ha surgido una opción que le seduzca y, pese a que está recibiendo cierto 'hate' en redes sociales por 'bloquear' la llegada de otros delanteros, su decisión se antoja firme.

De forma indiciaria, las puertas de los pretendientes que preguntaron por sus servicios se van cerrado paulatinamente. Así las cosas, el Real Oviedo, según 'La Nueva España', se plantea quedarse como está, pese a contar con unos 2,3 millones de euros de margen salarial para acometer una operación como la del internacional congoleño, que tildan de cara (el Betis exige, aparte de liberarse del resto de su ficha, una contraprestación que asuma la mínima amortización pendiente). Además, con sus 25 fichas ocupadas, debería dar alguna baja más.

En Italia, el Pisa se ha decantado arriba por Filip Stojilkovic, un tanque de 26 años y 1,86 de nacionalidad suiza y ascendencia serbia. Autor de siete goles y tres asistencias en 19 encuentros con el Cracovia polaco, hay ya acuerdo de traspaso por unos tres millones de euros, con visita médica ya agendada y un contrato a largo plazo para el canterano del Zürich. Otra puerta que se cierra para Cédric Bakambu, a quien varias de sus 'novias' han preferido no esperar, teniendo en cuenta que el próximo lunes 2 de febrero se cierra la ventana de transferencias en las cinco grandes Ligas del Viejo Continente.

En Génova no lo descartan todavía

En la 'short list' del Génova, la 'rossoblú' se antoja a estas horas la única opción viva para la salida de Cédric Bakambu. Obviamente, la decisión firme del internacional congoleño de permanecer en la disciplina verdiblanca hasta el próximo 30 de junio de 2026, cuando expira su contrato, condiciona de forma decisiva su porvenir, aunque en tierras ligures no tiran la toalla. De hecho, el director deportivo de 'Il Griffone', Diego López, ha pasado unos días en la Península Ibérica para atar al mediocentro del Famalicao Mathias de Amorim y negociar directamente en Sevilla por el '11' heliopolitano. Según la prensa local, es el 'plan A'.