Cédric Bakambu, en la 'short list' del Génova para enero

Necesidades coyunturales aparte, el Real Betis ha puesto en el mercado a Cédric Bakambu para buscar otro tipo de competencia para Juan Camilo Hernández, si es posible un delantero potente y más joven que no esté teniendo continuidad en su equipo o bien uno más curtido que busque minutos para jugar el Mundial de 2026 y, al menos hasta verano, cubra ese hueco en forma de oportunidad de mercado. Como al internacional congoleño también le interesa para llegar rodado a la antesala de esa gran cita, pondrá de su parte, aunque le gustaría que fuese en España o, en su defecto, en otra de las cinco grandes Ligas para mantener cierta tensión competitiva y no dejarse oír, entendiendo a sus 34 años y con pasado en Turquía, Grecia y China que podrá luego ir a Qatar, Emiratos Árabes (perteneció unos días al Al-Nasr hasta que en Estambul movieron ficha) o Arabia Saudí a retirarse.

Y la solución a su caso puede estar en Italia, porque 'Il Secolo XIX' incluye a Cédric Bakambu en la 'short list' del Génova para este mercado de enero. Los 'rossoblú', al borde del descenso en la Serie A tras encadenar cinco jornadas sin ganar, buscan refuerzos arriba, donde apenas está funcionando un Lorenzo Colombo cedido por el Milan, ya que Jeff Ekhator y Vitinha no están respondiendo a las expectativas. Según la citada fuente, gusta mucho al 'Il Grifone' el perfil del de Yvry-sur-Seine, aunque también monitorizan a otros artilleros algo menos veteranos que no están pasando por un buen momento y podrían salir, tales como Patrick Cutrone (28 y a préstamo desde el Como en el Parma) y el angoleño M'Bala Nzola (29), en la misma situación desde la Fiorentina en el Pisa.

La lesión del 'Cucho' Hernández dificulta su salida a falta de recambios... que no vendrán si se queda

Señalado, junto al 'Chimy' Ávila, para salir este mes de enero y generar espacio salarial para la llegada de otro artillero, tanto el rosarino como Cédric Bakambu parecían más abiertos a marcharse que en ventanas anteriores, cuando el '9', por ejemplo, tumbó sobre la bocina un acuerdo cerrado entre clubes del Real Betis con las Pumas de la UNAM, aunque por el franco-congoleño apenas movió ficha el PAOK de Salónica. De todas formas, éste ya avisó de que no pondría problemas si se le invitaba a cambiar de aires, lo que también le interesa ante la inminencia (31 de marzo de 2026) de la final del 'play off' de repesca mundialista contra el ganador del Jamaica-Nueva Caledonia, por lo que necesita la continuidad que no está teniendo... hasta ahora. Porque la lesión del 'Cucho' Hernández, que estará 3-4 semanas en el dique seco, casi le deja como el único delantero nato, al menos, ante Elche CF, Villarreal CF, PAOK, Deportivo Alavés y Feyenoord.