El parte médico del 'Cucho' Hernández, Junior Firpo y Ángel Ortiz: tiempo de baja y partidos que se pierden

El lateral diestro es el que menos daño sufre, mientras que su homólogo zurdo estará un mes alejado de los terrenos de juego, volviendo ya iniciado febrero

Las pruebas médicas a las que se han sometido los tres futbolistas que volvieron lesionados de Oviedo determinan otras tantas dolencias musculares, aunque de distinto grado, por lo que todos ellos se pierden tanto el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Betis con el Elche CF este miércoles 14 de enero a partir de las 21:00 horas como el liguero del sábado 17-E, también en el Estadio de La Cartuja y en la misma franja horaria, contra el Villarreal CF. La mayoría, alguno más, aunque las noticias, puestas a ser malas, no son las peores. Tanto Ángel Ortiz como Junior Firpo y el 'Cucho' Hernández se unen en la enfermería a Isco Alarcón, que tiene como poco hasta finales de febrero tras su artroscopia en el tobillo derecho, mientras que Cédric Bakambu se limitó a descansar tras su periplo con la República Democrática del Congo en la Copa de África, donde siguen los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat. El resto de tocados, como un Pablo Fornals que tiene una brecha en la cabeza, no reviste trascendencia.

Las lesiones que sufren Junior Firpo, Ángel Ortiz y Juan Camilo Hernández

El que peor pronóstico tiene de los tres lesionados en el Carlos Tartiere es Junior Firpo, que deberá estar alrededor de un fuera de los terrenos de juego por otra rotura fibrilar, mientras que el más leve es el de Ángel Ortiz, que paró a tiempo y solamente padece una sobrecarga muscular que le tendrá 8-10 días ausente. Entre ambos se sitúa el 'Cucho' Hernández, que, según avanza 'Mundo Betis', que sufre una rotura muscular de grado 1 en el recto anterior, por lo que tardará entre tres y cuatro semanas en estar disponible para un Manuel Pellegrini que deberá hacer encaje de bolillos durante el carrusel de partidos que se ha iniciado a la vuelta del parón navideño.

Los partidos que se perderán Junior, Ortiz y el 'Cucho', con su fecha probable de vuelta

De los tres lesiones en los compases finales del Real Oviedo-Real Betis de este sábado, el primero en volver, si no se producen contingencias indeseadas, debe ser Ángel Ortiz, que se perdería el duelo copero ante el Elche CF y el liguero frente al Villarreal CF, aunque en teoría estará listo para regresar en la Europa League frente al PAOK de Salónica (22-E). Esos tres compromisos y alguno que otro más estará fuera Juan Camilo Hernández, que tampoco podrá jugar en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés (25-E) ni en casa contra el Feyenoord (29-E), siendo duda ya contra Valencia CF (1 de febrero) y seguramente alta sin problemas el siguiente fin de semana en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, cuando ya podrá plantearse el regreso Junio Firpo, como mucho fuera ese periodo y alta a mediados del mes que viene en Palma de Mallorca.