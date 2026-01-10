El 'Cucho' mete aún más el dedo en la llaga: "Reaccionamos sólo en los últimos diez minutos; ahí está el error"

El delantero verdiblanco lamenta que el equipo pretenda "apretar únicamente cuando le golpeen", puesto que, "en el fútbol, si no cobras, te cobran"

"Los partidos duran noventa minutos, pero nosotros reaccionamos solamente en los últimos diez; ahí está la equivocación, en pretender que hay que apretar únicamente cuando nos golpeen". Más claro, el agua. El 'Cucho' Hernández, que no pudo marcar por tercera jornada consecutiva ni por cuarto partido oficial seguido, sí gozó de las dos oportunidades más claras del Real Betis en el Carlos Tartiere, mandando al travesaño un mano a mano algo escorado cuando Antony Matheus dos Santos esperaba en el punto de penalti lo que habría sido un pase de la muerte en toda regla y, a renglón seguido, quedándose por muy poco sin sorprender al meta Aarón Escandell desde el círculo central después de un robo a Kwasi Sibo. Sigue respondiendo a la posible llegada de competencia como mejor sabe el '19', que, aunque no estuvo con su selección en el último parón por una pequeña intervención de nariz, también tiene entre ceja y ceja el Mundial de 2026.

Se quejaba amargamente en la entrevista 'flash' a pie de campo con LaLiga TV el delantero colombiano, que no se puso más en la segunda mitad de gol de manera tan clara y que se marchó con un pinchazo al que habrá que seguir la pista en los próximos días, aunque ya se antoja casi imposible, aunque no sea nada, que esté el próximo miércoles 14 de enero a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja ante el Elche CF en la eliminatoria a partido único de octavos de final de la Copa del Rey, al tiempo que sería, a falta de pruebas que determinen la existencia o no de lesión y, en el peor de los casos, el alcance de la misma seria duda para la cita liguera en casa del próximo sábado 17-E ante un Villarreal CF con el que los heliopolitanos, en una cita parecida a la de hoy, salvaron un punto sobre la bocina con un doblete de Antony.

Resignación: "De visita, salvar un punto siempre es positivo"

"Salvar un punto de visita en cualquier campo es positivo, aunque queríamos los tres, claro. No se ha dado en el día de hoy, pero seguimos", se conformaba en cierta forma Juan Camilo Hernández, queriendo ver la botella medio llena, pese al evidente vacío para la mayoría de los que sienten en verdiblanco. "Tuvimos varias opciones que no concretamos y ellos, a la primera clara, hacen el gol. Así es el futbol: si no cobras, te cobran. Ahí se nos complicó un poco el partido, pero pudimos reaccionar", sentenciaba el ariete 'cafetero', que se marchó con el gesto torcido y cruzando los dedos para que todo haya quedado, físicamente hablando, en un susto.