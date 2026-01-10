Oviedo - Betis, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta hoy al Betis con el Oviedo en el Carlos Tartiere, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta hoy en el Carlos Tartiere al Oviedo y al Betis , con mucho en juego y que podrás seguir en directo en el detallado minuto a minuto que ofrece ESTADIO Deportivo.

Los verdiblancos, después de la dolorosa derrota contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, necesitan lograr una victoria redentora en el feudo del colista, con tres puntos y una imagen convincente. Y es que sus perseguidores por Europa aprietan y hoy solo vale firmar su primer triunfo del año.

La llegada de Guillermo Almada al club ovetense, el tercer entrenador este curso, ha frenado la hemorragia de derrotas, con dos empates, pero sin ninguna victoria que le haya permitido tomarse un respiro. Ahora mismo ocupa la última plaza a seis puntos de la salvación.

Una preocupación recurrente en el Betis y una lista de convocados para Oviedo sin novedades, en lo bueno ni en lo malo

El Betis se ha desplazado a Oviedo con cuatro ausencias, una por lesión y tres por la Copa de África. Isco continúa con su proceso de recuperación, mientras que Abde y Amrabat permanecen en el torneo africano tras clasificarse para semifinales. Bakambu ya está en Sevilla, pero no ha tenido tiempo para entrenarse con sus compañeros.

Pellegrini pasa de puntillas por el mercado de fichajes: cierra la puerta a Altimira y Lo Celso; cuenta con Chimy Ávila y Bakambu

El rosarino suma seis suplencias consecutivas y despierta interés si hoy será el día en el que Pellegrini le devuelva a la titularidad después de cerrarle la puerta de salida en la última rueda de prensa.

A la espera de la confirmación de los onces iniciales, aquí os dejamos las posibles alineaciones de Almada y Pellegrini.

Guillermo Almada recibe al Betis con un bajas notables, pues pierde al sancionado Fede Viñas y también a los lesionados Eric Bailly, Álvaro Lemos, Ovie Ejaria y Nacho Vidal.

Como destaca la prensa local, aficionados del Betis desplazados a Asturias para arropar al conjunto verdiblancos vivieron la previa con la hinchada del Sporting, lo que no ha sentado del todo bien en las huestes oviedistas.

¡Ya tenemos el once del Betis con novedades importantes! Pellegrini apuesta por estos once hombres para buscar el triunfo:

Tras la seis suplencias consecutivas antes reseñadas, Pellegrini le ha otorgado la titularidad a Giovani Lo Celso en detrimento de Deossa, que se queda en el banquillo. Es uno de los tres cambios introducidos por el técnico, pues Valentín Gómez ha entrado por Natan y Junior Firpo por Ricardo Rodríguez.

¡Y también está ya el once del Oviedo! Esta es la elección de Guillermo Almada para tratar de sorprender al Betis.

A pesar de que el canterano sufrió una barbaridad contra Vinicius en el primer partido del año, Pellegrini renueva su confianza en el carrilero diestro, con oportunidad para redimirse,, a la vez que repite por tercer partido consecutivo con Aitor Ruibal como extremo zurdo.

El Betis visita hoy, en la primera franja horaria de este sábado, el Carlos Tartiere para medirse con el Oviedo con la intención de conseguir su primera victoria del año después del varapalo sufrido en el arranque de 2026. Y es que los de Pellegrini no ofrecieron su mejor versión en el Santiago Bernabéu y cayeron por 5-1 sin presentar demasiada oposición, lo que dejó muy mal sabor de boca en el beticismo.

Así, los heliopolitanos quieren redimirse ante el colista de la clasificación con un triunfo que le permita afianzarse en los puestos europeos después de que le hayan recortado puntos sus perseguidores, especialmente el Celta, ahora a solo dos unidades.

Además, los de La Palmera necesitan recuperar sensaciones ante un rival que solo ha conseguido dos triunfos en lo que va de curso, pero que ha conseguido enlazar dos empates en las últimas jornadas con la llegada al banquillo de Guillermo Almada, tercer entrenador de los asturianos en lo que va de campaña.

Cuatro bajas heliopolitanas

Al igual que contra el Real Madrid, el técnico chileno afronta esta cita vital con cuatro bajas, una por lesión y tres por la Copa África. En el primer apartado, Isco Alarcón continúa con su proceso de recuperación tras el golpe sufrido con Amrabat ante el Utrecht, mientras que en el capítulo de internacional los marroquíes Abde y Amrabat estarán hasta el final del torneo al clasificarse para semifinales. Bakambu, por su parte, ya volvió a Sevilla, tras la eliminación de la República Democrática de Congo, pero no ha podido entrenar con el equipo, por lo que no entró en la convocatoria.

El Oviedo, por su parte, recibe a los verdiblancos con las ausencias del sancionado Fede Viñas y los lesionados Eric Bailly, Álvaro Lemos, Ovie Ejaria y Nacho Vidal.