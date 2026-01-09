El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, recibe al Betis buscando gol: "Me consta que el club trabaja en el fichaje de un delantero"

El técnico del conjunto asturiano elogia al conjunto verdiblanco, ante el que buscará cerrar la primera vuelta de LaLiga rompiendo con una sequía de casi cuatro meses sin ganar. Para ello, admite que necesita encontrar caminos hacia el gol y analiza sus opciones

El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha pasado este viernes por sala de prensa para analizar el encuentro de este sábado ante el Real Betis, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta en LaLiga EA Sports. El cuadro carbayón llega al ecuador del campeonato valorando el empate ante el Deportivo Alavés (1-1) con el que se estrenó el casillero del nuevo entrenador y con el que se rompió una racha de siete jornadas seguidas sin marcar.

No obstante, la última victoria sigue quedando demasiado lejos en la mente del colista de Primera división, que no gana desde aquel 1-2 contra el Valencia CF del lejano 30 de septiembre, aún con Veljko Paunovic en el banquillo y antes de que Luis Carrión se fuese sin ser capaz ganar ni un sólo encuentro además de ser eliminado de la Copa del Rey por el Ourense. Almada ha reclamado la ayuda del Carlos Tartiere, donde se estrena este sábado ante el Betis intentando solucionar su falta de pegada.

Guillermo Almada habla del partido contra el Betis, la falta de gol del Oviedo y el mercado invernal de fichajes

"No pudimos ganar en Vitoria, pero hicimos méritos. Tenemos que sostener lo bueno que estamos haciendo y tratar de mejorar lo que nos falta". "La efectividad se entrena, se puede explicar, pero al final el que define es el futbolista. Fue una lástima no concretar, aunque generar ocasiones nos abre un abanico mucho mayor para ganar partidos. Por eso se paga tanto por los goleadores", ha reflexionado Almada.

Almada confirma que el Oviedo trabaja en el fichaje de un delantero

"Me consta que el club está buscando un delantero más. Se barajan varias opciones. Es difícil gestionar. Son situaciones atípicas en mitad de la temporada, con jugadores que puedan irse o venir. Los que estamos aquí tenemos que estar enfocados en nuestro objetivo".

"Estamos buscando un fichaje más para la delantera que nos dé un plus. Forés hizo una buena semana, Borbas va algo más retrasado y Viñas nos estaba dando buen rendimiento pero fue expulsado. Seguramente nos inclinemos por Álex Forés de inicio", ha admitido el técnico del Oviedo sobre sus planes para la delantera titular ante el Betis, toda vez que finalmente no ha convocado al delantero del filial Joaquín Delgado -el hecho de no ser sub 23 le complica la situación ya que no podría volver al filial si promociona-.

Elogios para el Betis pero confianza en su Oviedo

"Ganar es lo más importante, pero si juegas mejor que el rival es más fácil. El otro día pasó, aunque no nos alcanzó para vencer. Tengo mucha confianza en los jugadores, incluso sabiendo la calidad que tiene el Betis", ha analizado Almada, remarcando el buen nivel y la regularidad que viene manteniendo el conjunto de Pellegrini pese al 5-1 en el Santiago Bernabéu: "Nos vamos a dejar la vida. Tenemos una necesidad y hay que luchar por ello las 24 horas del día. El Betis tiene mucha calidad y nos va a exigir concentración, esfuerzo y juego. Para ganarles hay que jugar mucho mejor que ellos".

La importancia del Carlos Tartiere en la salvación del Oviedo

"Ante el Alavés noté conexión con la gente y me alegro por los futbolistas. Creo que hemos cambiado la cara futbolística en estos dos partidos, aunque todavía queda mucho. Necesitamos ganar y ojalá la ansiedad no nos supere. El apoyo de nuestra afición es fundamental", ha señalado de cara al duelo con el Betis, considerando que hay demasiadas cosas para mejorar.

La convocatoria del Oviedo para recibir al Betis en la jornada 19 de LaLiga

El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha ofrecido una lista de 23 convocados. David Costas llega a tiempo para estar contra el Betis, pero se cae el sancionado Fede Viñas y siguen fuera los lesionados Ovie Ejaria, Nacho Vidal, Eric Bailly y Álvaro Lemos. La citación al completo la componen: Moldovan, Aarón Escandell, Narváez, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Oier Luengo, Carmo, Borbas, Brekalo, Álex Forés, Dendoncker, Ilic, Fonseca, Lucas Ahijado, Javi López y Agudín.