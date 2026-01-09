Urko Izeta se complica y el Oviedo podría confiar el gol a Joaquín Delgado

Guillermo Almada solicita gol para su Oviedo y ante las dificultades de firmar al delantero del Athletic Club está meditando una opción que tiene en casa, el delantero del Vetusta Joaquín Delgado, quien llegó en 2024 al Vetusta tras formarse en la cantera del Betis

Sigue buscando el Oviedo el gol que tanto echa en falta. El conjunto ovetense ha evidenciado una clara mejora en su juego con Guillermo Almada en el banquillo, pero sigue padeciendo de una falta de pegada que le está costando muy caro en Primera división y que, probablemente, le empuje a tratar de eludir el descenso hasta el último suspiro de la temporada.

Para tratar de impedirlo, la gerencia del club trabaja en varios frentes para tratar de reforzar su ataque, evaluando su técnico, también, la opción de mirar al filial ante las dificultades que se está encontrando la dirección deportiva carbayona para encontrar gol.

La delantera para la segunda mitad de la temporada está por hacer. De hecho, Almada no deja salir a un Álex Fores con el que no cuenta si la entidad no firma antes a un tercer delantero. “Yo cuento con todos y no tengo planteada la salida de nadie. Hoy Álex Forés no puede salir porque no tenemos el suficiente material en esa posición”, dijo el propio Almada durante la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Alavés.

Si ya mostrara el club asturiano su interés en el canterano del Betis Pablo García para reforzar su ataque desde la banda, finalmente podría ser otro canterano bético el que podría acabar apuntalando el ataque carbayón. Nos referimos al utrerano Joaquín Delgado, quien ya se encuentra en la disciplina del Oviedo tras formarse como futbolista en el Utrera y en la cantera verdiblanca, habiendo pasado también por el Córdoba B. Y es que una salida de Pablo García en préstamo durante este mercado de enero está prácticamente descartada por el Betis.

Joaquín Delgado, una opción de peso para Almada si no viene Urko Izeta

Así lo informa La Nueva España. Y es que Guillermo Almada estaría evaluando al utrerano Joaquín Delgado, delantero que ya acumula varios entrenamientos con el primer equipo del Oviedo desde el mes de noviembre, con Luis Carrión aún en el banquillo azul. Un estatus que se ha reforzado en las últimas fechas, con el técnico uruguayo al frente.

A Almada le gusta mucho el desparpajo de Joaquín Delgado de cara a portería, pero su edad le impide volver al Vetusta si debuta con el primer equipo del Oviedo. Y es que el salto de categoría es considerable, de ahí que Almada no acabe de dar el paso, buscando la dirección deportiva ovetense otras opciones más hechas en el mercado, como es el caso de un Urko Izeta que gusta mucho y cuyo principal inconveniente son los dos millones en los que el Athletic Club ha tasado su traspaso en este enero.

¿Quién es Joaquín Delgado, el excanterano del Betis que puede convertirse en la solución al gol en el Oviedo?

El utrerano Joaquín Delgado, mientras tanto, sigue esperando la ansiada oportunidad en Primera, teniendo contrato con el Oviedo hasta 2027. El ex de la manera verdiblanco aterrizó en El Requexón desde el CD Utrera en el 2024.

Iniciándose en la Escuela de Utrera, rápidamente llamó la atención del Betis, realizando varias pruebas en la cantera heliopolitana como Alevín. Finalmente no se acabaría enfundando las trece barras hasta la categoría infantil, iniciando su etapa como bético en un Infantil B desde el que iría creciendo hasta llegar al Juvenil División de Honor.

Joaquín Delgado brilló de cara a gol como bético en las diferentes categorías, consiguiendo 20 tantos en el Cadete B o 13 con el propio División de Honor juvenil del Betis.

No es el puesto del delantero el único que preocupa al Oviedo en este mes de enero, cuando también pretenden apuntalar los extremos, habiendo sondeado la figura de Kalvin Ketu, extremo derecho camerunés que puede jugar en ambas bandas y que a sus 28 años milita en el Ápteras Trípoli de la Primera división de Grecia, tras haberse formado en las categorías inferiores del Alcobendas y haber pasado por equipos como el Rayo Vallecano B, Hércules, Cultural Leones o el Atlético Saguntino.