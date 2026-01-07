El Real Oviedo mira al mercado con urgencia y se fija en Kalvin Ketu para reactivar su ataque

Colista tras 18 jornadas, el Real Oviedo rastrea el mercado de enero en busca de soluciones, principalmente ofensivas, donde sigue de cerca al extremo camerunés del Asteras Trípoli, Kalvin Ketu, que ha irrumpido con fuerza en el fútbol griego

El Real Oviedo se mueve contrarreloj. La situación clasificatoria aprieta y el margen de error es cada vez menor para un equipo que, tras 18 jornadas disputadas, ocupa el último puesto de LaLiga con apenas 12 puntos. En el club son conscientes de que la plantilla necesita un impulso inmediato si quiere competir con garantías en la segunda mitad del campeonato y evitar que la temporada se convierta en un camino sin retorno hacia el descenso.

Con ese objetivo, la dirección deportiva explora distintas opciones en el mercado de invierno, priorizando perfiles que puedan aportar desborde, velocidad y soluciones en ataque. Según informa Marca, en ese contexto aparece el nombre de Kalvin Ketu, extremo camerunés de 28 años que milita en el Asteras Trípoli y que está firmando una temporada notable en la Primera división de Grecia.

Un perfil conocido en España

Ketu no es un desconocido para el fútbol español. Formado en las categorías inferiores del Alcobendas, el atacante pasó por equipos como el Rayo Vallecano B, el Hércules, la Cultural Leonesa o el Atlético Saguntino, acumulando experiencia en diferentes categorías antes de dar el salto al extranjero. Este verano recaló en el Asteras Trípoli con un rol inicialmente secundario, pero su rendimiento le permitió escalar posiciones rápidamente.

En pocas semanas, el extremo se ganó la confianza de su técnico, Chris Coleman, y terminó consolidándose en el primer equipo. Su capacidad para romper líneas desde la banda derecha, sumada a una buena lectura del último pase, le ha permitido aportar goles y asistencias en un campeonato profesional, despertando el interés de varios clubes fuera de Grecia.

Un futbolista en plena madurez

A sus 28 años, Ketu atraviesa un momento de madurez futbolística que lo convierte en un perfil atractivo para equipos necesitados de rendimiento inmediato. No es una apuesta de futuro, sino un jugador hecho, con recorrido competitivo y acostumbrado a pelear por minutos y protagonismo. Precisamente ese carácter es uno de los aspectos que más se valoran en el Real Oviedo, donde se busca gente preparada para asumir presión desde el primer día.

El buen rendimiento del camerunés llevó al Asteras a renovarle el contrato hasta 2028, blindándolo ante el creciente interés del mercado. Durante las últimas semanas, varios clubes turcos llegaron a presentar ofertas formales, pero el conjunto griego fue tajante: no se plantean su salida, al menos, hasta el próximo verano.

Un mercado complicado para el Oviedo

Por ahora, el interés del conjunto carbayón no se ha traducido en una oferta concreta. El club es consciente de las dificultades de una operación en enero y del mensaje firme del Asteras, que considera a Ketu una pieza clave para cumplir sus objetivos deportivos. Aun así, su nombre figura en la agenda oviedista como una opción a seguir, ya sea para este mercado o de cara a la próxima ventana estival.

Mientras tanto, el Real Oviedo continúa evaluando alternativas, buscando una solución que pueda marcar el destino del curso. La necesidad es evidente y el margen de maniobra limitado, pero en el Carlos Tartiere confían en que los refuerzos adecuados puedan cambiar la dinámica y devolver al equipo la competitividad necesaria para luchar por la permanencia.