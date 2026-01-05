Luís Castro y Almada meten en un lío a media liga española: Sevilla, Osasuna, Alavés, Rayo, Real Sociedad, Mallorca, Girona y Valencia

El técnico portugués y el preparador uruguayo se han estrenado en La Liga y ya le han dado un giro a la competición que nadie esperaba

Castro, a la izquierda, y Almada, a la derecha, tienen un reto muy complicado por delante.@LaLiga @LevanteUD

Lo que se llama un giro de acontecimientos en cualquier película de acción. Pues eso es lo que han provocado tanto Luís Castro como Guillermo Almada. Sobre todo, el primero. Portugal y Uruguay revolucionan la liga española. Este podría ser otro titular de esta noticia.

Y es que los dos técnicos han caído de pie en La Liga EA Sports pese a tener dos retos complicadísimos por delante. Ambos asumieron las riendas del Levante y Real Oviedo, respectivamente, aún sabiendo que estaban con las constantes vitales muy bajas. Y, en menos de dos semanas, los han revivido por completo.

Cambio de colista y diez equipos luchando por la salvación

El aterrizaje de estos dos entrenadores en la liga española ha provocado tal revolución que, ahora mismo, hay hasta diez equipos inmersos en plena lucha por la permanencia. Cuando todos daban ya por muertos tanto al Real Oviedo como al Levante, estos últimos resultados de ambos equipos más el triunfo del Girona en Mallorca han comprimido aún más la tabla.

Concretamente, desde el Sevilla, que marcha undécimo con 20 puntos, hasta el propio Real Oviedo, nuevo colista de Primera, hay tan sólo ocho puntos. Y en relación a la zona de descenso, que ahora mismo marca el Valencia, hay cuatro puntos entre el conjunto hispalense y el conjunto che. Entre ellos, Osasuna, Alavés, Rayo, Real Sociedad, Mallorca y Girona saben que la permanencia se ha puesto mucho más cara cuando todavía ni siquiera se ha terminado la primera vuelta.

Luís Castro se estrena con victoria

El entrenador portugués Luís Castro se convirtió, al ganar por 0-3 el domingo ante el Sevilla a domicilio, en el cuarto técnico en la historia del Levante que debuta con victoria en Primera División con el equipo valenciano.

Castro, que firmó con el Levante hasta 2027 en diciembre y debutaba en Sevilla, rompió además, con una mala racha que se remontaba al pasado 4 de octubre de 2025, cuando el Levante ganó por última vez en la competición doméstica.

Solo tres entrenadores habían logrado ganar en su primer encuentro con el Levante en Primera División y en dos de los casos también fue con la temporada ya empezada: el primero fue José Ángel Moreno, que en abril de 2008 había relevado en el banquillo del Levante al italiano De Biasi y en su debut ganó por 3-1 al Getafe en el Ciudan de Valencia; el segundo fue el valenciano Paco López, que sustituyó en el cargo a Muñiz en la vigésimo octava jornada de la temporada 17-18 y el Levante ganó en Getafe por 0-1; y el tercero fue Muñiz ganó en su primer encuentro con el Levante en Primera en la jornada inaugural de la temporada 2017-18, al imponerse al Villarreal en casa.

Almada no gana, pero tampoco pierde

Dicen que para construir una buena casa es recomendable no empezar por el tejado. Y Guillermo Almada está intentando construir una auténtica fortaleza en el Real Oviedo. Debutó ante el Celta y logró un meritorio 0-0. Y, ahora, ha sumado un empate a uno en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés que incluso se les quedó corto.

Pese a que ya ha sumado sus dos primeros puntos con el equipo asturiano, la victoria del Levante en Sevilla les ha dejado como colista esta última jornada. Y aunque acaba de llegar prácticamente, el preparador uruguayo ha contribuido a que el Real Oviedo encadene once partidos sin conseguir la victoria y firma la que ya es la peor racha de su historia en Primera División.

El club azul, que en este 2026 celebra su centenario y disputa su temporada 39 en Primera División, marca un nuevo récord negativo con el 1-1 en Vitoria, superando los diez partidos seguidos sin ganar que sumó en las temporadas 63/64 y 98/99.El Oviedo ha sumado seis empates y cinco derrotas en estas últimas once jornadas. Al menos, ante el Alavés, el cuadro asturiano rompió una sequía goleadora con el gol de Fede Viñas que ya duraba más de dos meses. Ahora, los de Almada cerrarán la primera vuelta del campeonato liguero recibiendo el próximo sábado en el Carlos Tartiere al Real Betis (14:00 horas).