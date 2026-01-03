Almada zanja el caso Rondón y se queja de la plantilla que tiene el Oviedo

El técnico uruguayo ha terminado con la polémica de la salida del venezolano dejando claro que no ha sido decisión suya

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, explicó antes del partido de este domingo (Mendizorroza, 18:30 horas) que la salida del venezolano Salomón Rondón "era una decisión que ya estaba tomada por el club" antes de que él tomase las riendas del equipo.

Y en este mismo sentido, ha dejado claro el charrúa que a su equipo le faltan refuerzos: "Sobre todo en la zona ofensiva nos faltan piezas y características que no tiene este plantel. Y me gustaría tenerlas. Por más que uno intenta trabajar todas las situaciones del juego, en la defensiva nos mostramos sólidos ante el Celta y buscamos la efectividad. En ese partido duplicamos las llegadas del Celta, pero no convertimos".

Sobre los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas, primeros fichajes de invierno, Almada dijo que "son jugadores que pueden dar un plus al equipo y que tienen mucha proyección", además de añadir que son perfiles que "se adaptan a la idea de juego que se quiere implantar".

Almada conoce bien a Coudet y al Alavés

En cuanto al rival de este próximo domingo también ha sido contundente: "El Alavés es un rival sólido, con una identidad clara. El partido nos va a demandar mucho esfuerzo porque como equipo son fuertes, sobre todo en casa. Conozco bastante al Chacho Coudet, sé cuáles son sus ideas y tiene una trayectoria sólida".

El preparador del conjunto asturiano ha descartado para la cita en Vitoria a los lesionados Nacho Vidal y Ovie Ejaria. Asi, tiene la intención de darle continuidad al once que puso frente al Celta en su debut.

Cabe recordar que el Real Oviedo no gana desde hace tres meses y encara este duelo recuperando a un David Carmo, que ya ha regresado de la Copa África, e incluyendo en la convocatoria al primer fichaje de invierno del club azul, Nico Fonseca.

Por contra, no ha podido ser incluido el delantero uruguayo Thiago Borbas, segundo fichaje invernal del plantel ovetense debido a que no se encuentra todavía en su mejor estado físico.

Se espera que Almada ponga en liza sobre el césped de Mendizorroza un once muy similar al visto ante el Celta en el debut del técnico azul, con Bailly acompañando a Costas en el eje de la zaga, Santi Cazorla esperando su turno en el banquillo y Sibo, Colombatto y Reina formando el centro del campo.

La falta de gol del Real Oviedo

El conjunto asturiano solo ha marcado 7 goles en las 17 jornadas disputadas hasta el momento, suma 11 puntos, es penúltimo en la tabla de Primera División y está a siete puntos de un Deportivo Alavés que, a priori, comenzó el curso como un rival directo en la lucha por la permanencia.