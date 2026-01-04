Deportivo Alavés 1-1 Real Oviedo: Viñas y Lucas Boyé firman las tablas

Fede Viñas abrió el marcador en el 56, empató Lucas Boyé en el 75. Ambos equipos terminaron con un jugador menos

Deportivo Alavés y Real Oviedo se medían este domingo desde las 18:30 en Mendizorroza. El duelo entre babazorros y carbayones llegaba en una situación delicada para ambos aunque especialmente para los de Guillermo Almada. El técnico uruguayo llegó en sustitución de Luis Carrión y tras salir del Real Oviedo.

Los carbayones arrancaron el encuentro como colistas con 11 puntos y tras el triunfo inesperado del Levante en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Por tanto, no había otra opción que salir a por los tres puntos.

Reparto de ocasiones en una primera parte de mucha pelea entre Alavés y Oviedo

El primer tiempo no fue una oda al buen fútbol y es que en Deportivo Alavés y Real Oviedo se notan las urgencias propias de la clasificación. Los babazorros están cerca del descenso y los carbayones casi que se han olvidado de ganar. El Real Oviedo salió a por todas desde el primer minuto y fue Costas con un cabezazo al larguero nada más empezar el partido.

Le siguió otra de Pablo Ibáñez con otro larguero pero el Oviedo tendría la mejor al filo del descanso. Alberto Reina se encontraba un balón franco delante de Sivera y en vez de chutar directamente con su pierna derecha, decidió amagar y llevársela a la izquierda. Ese instante sirvió para que el portero del Alavés pudiese evitar el primer tanto.

El Alavés lo da todo con Boyé y Carlos Vicente pero Fede Viñas hace el primero

Coudet quería que pasasen cosas y para que esto se diese, que mejor que meter a Lucas Boyé y Carlos Vicente. El Alavés se las prometía felices con estos dos cambios pero fue el Real Oviedo el que empezó a dominar las acciones de ataque. Fue en el 56 cuando Fede Viñas se desquitaba tras la acción fallada en el primer tiempo para hacer el 0-1 y romper una racha de siete partidos sin marcar.

El Oviedo tiene el segundo

El Oviedo se creció tras el gol de Fede Viñas y empezó a tener más ocasiones. Pero el Alavés no se quedó atrás y fue Lucas Boyé, en un córner en el que entró prácticamente solo al área, cuando falló el cabezazo y la mandó fuera ante el suspiro de Aarón. Seguidamente Fede Viñas, el autor del gol, tuvo una gran ocasión con un mano a mano con Sivera que terminó el portero del Alavés desbaratando.

Boyé hace el golazo del partido

Pero aún quedaba el aporte goleador de Lucas Boyé y llegó en una acción a balón parado en el minuto 67 con un extraordinario lanzamiento de falta. El Alavés empataba y pocos minutos después, en el 75, se encontraba con que su rival se quedaba con 10 precisamente por expulsión de Fede Viñas. En el 88, Protesoni también terminó expulsado tras ver la segunda amarilla.

Con el empate se llegó al final y un punto para cada uno de los contendientes que hoy se midieron en un buen partido este domingo en Mendizorroza. El Alavés puede que sea el que más beneficiado sea con este empate pero el Oviedo se hunde en la última plaza y ya van varias jornadas sin ganar.

Ficha técnica:1 - Alavés: Sivera; Yusi, Tenaglia, Pacheco, Jonny Otto, Blanco, Denis Suárez (Lucas Boyé, min.46), Ibáñez (Protesoni, min.62), Aleñá (Rebbach, min.62), Calebe (Vicente, min.46) y Toni Martínez (Mañas, min.90).1 - Oviedo: Aarón Escandell; Ahijado, David Costas, Eric Bailly (Carmo,min.54), Alhassane; Sibo, Colombatto; Brekalo (Hassan, min.54), Chaira; Reina (Fonseca, min.74); y Viñas.Goles: 0-1. min. 56: Viñas. 1-1. min. 69: Lucas Boyé.Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Expulsó por doble amarilla al visitante Viñas (min.75) y al local Protesoni (min. 88). Amonestó al local Denis Suárez (min.45) y al visitante Alhassane (min.77).Incidencias: partido correspondiente a los decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza ante 17.345 espectadores, tras agotar las entradas en taquilla.