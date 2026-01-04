Coudet responde a su situación en el Deportivo Alavés: "No escucho el ruido"

El técnico argentino del club babazorro hizo autocrítica tras el empate ante un Oviedo que llegaba como colista

El Deportivo Alavés se medía este domingo a un rival directo como el Real Oviedo. Un triunfo como local en Mendizorroza podría suponer dar un paso importante en la clasificación y de paso, ganarle el primer asalto a los carbayones. El Deportivo Alavés logró empatar con una gran falta directa de Lucas Boyé e incluso dispuso de alguna ocasión para ganar aunque también pudo ganar. Tras el encuentro, Coudet no puso paños calientes al mal resultado que le sigue dejando en una situación delicada a nivel clasificatorio.

Coudet habla de su momento en el Deportivo Alavés

Coudet fue cuestionado sobre su momento personal en el Deportivo Alavés y el técnico argentino prefirió centrarse en el trabajo y en ver cómo hay varios equipos que en la zona baja de la tabla están peleando por no descender: "No escucho el ruido. Este año estamos muchos equipos apretados en pocos puntos. Tenemos más puntos que los dos últimos años y creo que el comportamiento del equipo ha sido bueno a lo largo del torneo. No tengo preocupación de nada más que la ocupación de mejorar, de volver a mostrar muchas cosas que hemos mostrado en los partidos".

Además, Coudet recordó que en caso de triunfo este domingo, habrían dado un salto importante en la clasificación: "Si hubiésemos ganado hoy habríamos acabado décimos la jornada. Cada vez que estamos cerca de dar un salto en la tabla no lo hemos hecho. Y eso es lo que más frustración me genera porque yo quiero ir hacia arriba. Tenemos que encontrar la manera para que eso suceda".

La debilidad defensiva del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés vio como el Real Oviedo le generaba ocasiones tras errores propios. Por suerte, estas no acabaron en gol a excepción de la de Fede Viñas pero Coudet confesó que fue el partido en el que más concedieron con los errores: "Ha habido cuatro o cinco situaciones que nos han generado por pérdidas nuestras. Hemos perdido duelos que no solemos perder. Siempre hemos sido un equipo muy sólido y rocoso porque nos generan muy poco. Ha sido el partido en el que más nos han generado". Además, el técnico argentino apostó por cambiar para sacar los partidos adelante: "Coincido en que algo tiene que cambiar. Soy un tipo que critica lo que se ve. La crítica hay que aceptarla. Tenemos cosas para cambiar y muchas para hablar".

Habló Coudet de los diferentes sistemas que empleó en la primera y segunda parte con cierta autocrítica: "En el primer tiempo hemos sido un equipo más largo cuando por las características de los jugadores deberíamos haber sido más cortos y consistentes. La idea era darle amplitud con Calebe y Yusi por fuera. Hoy ha reinado la imprecisión, no hemos ganado segundas pelotas y tampoco hemos jugado simple y rápido. Hemos estado espesos. No pasa tanto por el sistema ni por los que les ha tocado iniciar. Nos hemos visto mejor en la segunda mitad".