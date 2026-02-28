Coudet habla de su fichaje por River Plate y de la gran polémica arbitral ante el Levante

El técnico argentino volvió a ser cuestionado por sus opciones de salir próximamente de Mendizorroza. Y tanto antes como después del partido dijo lo mismo

El Alavés no ha podido sumar en tierras levantinas y ha caído de la forma más dolorosa. Tras una primera parte brillante y en la que sólo le faltó acierto ante el marco rival, el descanso enfrió a los de Coudet. Y para colmo, los albiazules tuvieron que jugar con un jugador menos por expulsión de Parada.

Intentó amarrar el punto como pudo el técnico argentino con un ejercicio táctico brillante a medida que iban pasando los minutos, pero a falta de dos para el final, la suerte le dio la espalda y un disparo del granota Espí tocó en un defensor suyo y se coló por la misma escuadra de la portería defendida por Sivera, su mejor hombre del partido.

Tras el partido, el preparador del conjunto babazorro se convirtió en el gran protagonista, ya que todos estaban esperándole en la sala de prensa para que diera un exclusiva que cada vez suena más fuerte entre bambalinas: su fichaje por River Plate.

Y el entrenador del Deportivo Alavés no pudo ser más tajante ante los periodistas: “Tomar el protagonismo en estos momentos sería egoísta. Si tuviera un contacto lo diría porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo por qué ocultarlo y si hubiera un contacto habría que ver qué piensa el Alavés”.

Asimismo, confirmó la buena sintonía que mantiene con la directiva vitoriana: “Tengo buena relación con la propiedad y con la dirección del Alavés. No tengo la necesidad de ocultar algo. La única verdad es la que estoy contando, al menos desde mi lado y se puede comprobar”.

El análisis del partido, según Coudet

Coudet prefirió analizar lo que sucedió en el campo antes que hablar sobre su futuro: "Hemos errado mucho en el primer tiempo, teniendo muchas situaciones. Inició mejor el Levante la segunda mitad y después un condicionante total fue quedar con uno menos. Realmente nunca me gusta hablar, pero si la primera amarilla era finita, la segunda no la entiendo. Eso condiciona todo el partido. Termina entrando una pelota, un rebote, perro sabes que con uno menos en Laliga se sufre".

"En el primer tiempo estábamos haciéndolo casi perfecto sin que nos llegaran. 13 remates tuvimos y siempre decimos que es un déficit que tenemos, la efectividad. Después de la expulsión se terminó el partido. Mejor no hablar, digerir y seguir", manifestó el 'Chacho'.

Y cuando le insistieron por el arbitraje se mordió la lengua, pero a medias: "No queremos hablar, pero hay cosas que me parecen que son evitables. Es un árbitro con un antecedente muy pesado en este campo entre los dos equipos y podría haberse evitado. No hemos hablado antes, porque ni tocamos el tema, para no buscar responsables externos, pero el detalle sí hay que mencionarlo. Digo que venía a dirigir un partido con una mochila pesada. Para el que no sepa, en el pasado cobró un penalti para el Alavés que valió un ascenso para el Alavés, era un tema pesado. No me gusta hablar de los árbitros".

El presidente del Alavés se pronuncia sobre la salida de Coudet

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés, compareció ante DAZN antes de que comenzara el encuentro y no pudo evitar que le preguntaran por la posible salida del técnico argentino a River Plate: "No tenemos ninguna noticia de nadie. Es nuestro entrenador, hay que apoyarle a muerte y confiar en él, pero no hay ninguna noticia".

Y en este mismo sentido, no quiso ni pronunciarse sobre si le facilitarían las cosas al 'Chacho': "No hablo de supuestos. Si eso se da, ya veremos, pero es una hipótesis a día de hoy y estamos ocupados en este partido que es muy importante".