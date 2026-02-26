Levante y Alavés no dan crédito con la última decisión que ha tomado la RFEF

El viernes se vivirá una auténtica final por la permanencia en el Ciutat de València. Y la herida levantinista se volverá a abrir más que nunca al ver quién estará en el campo

El Levante, penúltimo tras cuatro derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, recibe este viernes en una final anticipada al Deportivo Alavés, rival también por la permanencia y que está pendiente del futuro de su entrenador, Eduardo Coudet, en las quinielas para ocupar el banquillo del River Plate, en su regreso al Ciutat de València, donde hace tres años subió a Primera División.

Fue un 17 de junio de 2023 cuando el Deportivo Alavés infligió al levantinismo una herida de la que todavía no se ha recuperado, pese al ascenso del curso pasado. De la manera más cruel, de penalti muy protestado y en el minuto 129, ya en la prórroga, Villalibre dejó al Levante en Segunda División y lo hundió a nivel económico.

La sombra de la categoría de plata es cada vez más alargada en el Ciutat de València y todo lo que no sea ganar al Deportivo Alavés multiplicará las dudas y reducirá drásticamente las posibilidades matemáticas de lograr una permanencia que ahora tiene el Levante a siete puntos.

Una decisión incomprensible para muchos

Y si ya el ambiente iba a estar caldeado por aquel recuerdo, la decisión que ha tomado la RFEF y el CTA hacen que el duelo pueda ser considerado de 'alto riesgo' para el trío arbitral. Y s que será el árbitro Francisco José Hernández Maeso quien dirigirá este viernes el partido Levante-Alavés en el Ciutat de València, regresando así al escenario de la final de la promoción de ascenso de 2023, en la que pitó dicho penalti que le dio la victoria al cuadro vasco en el minuto 129.

El colegiado extremeño, designado este jueves por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF), señaló un penalti, cometido por manos por el levantinista Rober Pier, tras ser advertido por su compañero Prieto Iglesias en el VAR y que requirió varios minutos de revisión.

El delantero del Alavés Asier Villalibre transformó el penalti en el último suspiro de la prórroga y el cuadro vasco se impuso por 0-1 en València y logró el ascenso a Primera División. Aquella decisión fue muy protestada por los jugadores y el cuerpo técnico del Levante, que permaneció en Segunda División hasta que el curso pasado consiguió el ascenso a Primera División.

Desde entonces, el colegiado Hernández Maeso no ha pitado al Levante, ya que el extremeño ascendió tras aquel encuentro a Primera y esta temporada no han coincidido. El andaluz Mario Melero estará al frente del VAR en el Levante-Alavés (21.00 h), de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, que se celebra este viernes en el Ciutat de València.

Así llega el Levante

Para este partido el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal ni Pablo Martínez, además del sancionado Arriaga, que cumplirá su tercer y último partido de sanción por su expulsión ante el Valencia en el derbi del pasado 15 de febrero.

Sin embargo, el centrocampista francés Ugo Raghouber ya está recuperado de unas molestias que no le dejaron jugar en el Camp Nou, donde Iván Romero sufrió una erosión ocular en el ojo izquierdo que no le impedirá participar en el duelo de este viernes.

Los dos jugadores apuntan al once inicial, al que podría regresar el argentino Matías Moreno tras descansar ante el Barcelona y formar pareja con Dela en el eje de la zaga, mientras que Raghouber jugaría junto a Olasagasti en la medular.

Para la parte ofensiva del equipo, Castro podría contar de nuevo con Espí como referencia arriba, escoltado por Carlos Álvarez e Iván Romero. Paco Cortés, uno de los futbolistas más en forma en los últimos partidos, y Tunde pugnan por entrar en la formación inicial.

Así llega el Alavés

El ‘Chacho’ Coudet podrá contar con toda la plantilla, excepto con Ville Koski, al que van a dejarle otra semana más de recuperación.Tras las problemas fuera de casa de los vitorianos, el objetivo es encadenar el tercer encuentro sin perder como visitante. Otra de sus metas será la de su portería. Los babazorros acumulan siete partidos recibiendo goles, lo que les ha obligado a marcar en todos esos duelos para poder puntuar.

A pesar de todo, los albiazules se han separado algo más de la zona roja con una distancia de tres puntos y tres equipos más en medio.