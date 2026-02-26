Coudet habla claro sobre la oferta de River y hace un juramento por sus hijos

El técnico argentino fue 'fusilado' a preguntas sobre el presunto interés de River Plate en la rueda de prensa previa al choque contra el Levante

El Alavés afronta su segundo partido en cuatro días. Después de cerrar la pasada jornada, abren la de este fin de semana con un desplazamiento importante para poner tierra de por medio con la zona roja.

Que el nombre de Coudet haya aparecido en la lista de futuribles entrenadores del River Plate podría desestabilizar al equipo vitoriano, aunque el técnico argentino se ha encargado en la previa del encuentro de desmentir contacto alguno con el equipo de su país, que este jueves vivirá el último encuentro de Marcelo Gallardo como técnico franjirrojo tras su anuncio del pasado lunes.

El técnico de Buenos Aires remarcó en rueda de prensa que está “al margen de todo el ruido que se ha armado”, respecto al supuesto interés del conjunto de su país.

“Cuando aparece una institución como River es como cuando busca entrenador el Real Madrid o el Barcelona, se arma mucha repercusión, y que me pongan en una lista como candidato es una caricia y un orgullo”, admitió.

Preguntado por si le llaman próximamente no se quiso pronunciar: “El hubiera o hubiese no existe en el fútbol” y no quiso jugar a “hacer futurismo”. De hecho, aclaró que no ha hablado de esta situación ni con los jugadores ni con nadie del club “porque no se ha dado”, “no se habla sobre cosas que no suceden”, remarcó.

“A lo mejor para ustedes este ruido es demasiado fuerte, pero para mí, que conozco la institución, es algo natural”, dijo Coudet, al que tampoco le ha afectado ni siquiera aparecer en esa lista de entradores futuribles del equipo argentino.

“Estoy en mi casa en la computadora viendo fútbol y no me ha cambiado la semana, sé la repercusión que esto conlleva y no me afecta. Estoy acostumbrado a vivir con presión, es mi hábitat, ya dije que puedo dirigir en Vietnam y ahí estoy cómodo”, zanjó el técnico, quien jugó con la camiseta de River en dos etapas (1999-2002 y 2002-2004), en las que conquistó cinco títulos locales.

Coudet dudó sobre los movimientos del 'Millonario': “Conociendo la institución no creo que se hayan comunicado con nadie por una cuestión de respeto al entrenador actual”, opinó en alusión a la permanencia hasta hoy del 'Muñeco' Gallardo en el banquillo del equipo franjirrojo. Precisamente, respecto al momento que vive River consideró que “no es una situación natural porque va a despedir a uno de los mejores entrenadores en la historia de River y eso agranda aún más todo lo que pasa”.

Y por si alguien tiene dudas todavía, el entrenador albiazul hizo un juramento: "Juro por mis cuatro hijos que nadie de River Plate se ha puesto en contacto conmigo ni con mi representante".

Coudet sólo tiene una baja para visitar al Levante

El ‘Chacho’ podrá contar con toda la plantilla, excepto con Ville Koski, al que van a dejarle otra semana más de recuperación. Tras las problemas fuera de casa de los vitorianos, el objetivo es encadenar el tercer encuentro sin perder como visitante.

Otra de sus metas será la de su portería. Los babazorros acumulan siete partidos recibiendo goles, lo que les ha obligado a marcar en todos esos duelos para poder puntuar. A pesar de todo, los albiazules se han separado algo más de la zona roja con una distancia de tres puntos y tres equipos más en medio.