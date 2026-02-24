Coudet, opción que irrumpe con fuerza para sustituir a Marcelo Gallardo en River Plate

El entrenador del Alavés, que tiene contrato hasta junio de este año es uno de los candidatos para suplir al argentino, que se anunció la pasada noche su salida de River, junto con Solari y Hernan 'Valdanito' Crespo, dueño del banquillo del Sao Paulo

El futuro de Eduardo Coudet podría dar un giro inesperado en las próximas horas. El técnico del Alavés, que tiene contrato hasta junio de este año, es uno de los candidatos para sustituir a Marcelo Gallardo en River Plate, que anunció en el día de ayer su salida del club argentino. Por ello, el entrenador del equipo babazorro, que viene de empatar en el día de ayer contra el Girona en Mendizorroza, podría estudiar la propuesta, aunque puede parecer complicado su salida sabiendo la importante tarea que tiene el conjunto vasco de aquí a final de temporada.

Coudet, candidato a entrenar a River Plate

Por un lado, Marcelo Gallardo comunicó en el día de ayer su marcha de River Plate de manera oficial: "Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos". De esta manera, el técnico argentino dirigirá su último encuentro este jueves en el choque contra el Banfield, correspondiente a la jornada 7 de La Liga de Argentina.

Tras ello, diferentes informaciones han apuntado a Coudet como uno de los principales candidatos a suplir a Marcelo Gallardo en River Plate. Una de ellas ha sido el Diario 'Olé', que ha destacado además a Solari, director de fútbol del Real Madrid, y Hernán 'Valdanito' Crespo, técnico del Sao Paulo, como las opciones que manera el conjunto argentino. En este sentido, cabe recordar que el entrenador del Alavés, tiene contrato hasta final de temporada. No obstante, medios como el Diario AS han dejado claro que desde el equipo babazorro no se plantean una salida del argentino en estos momentos de la temporada, ya que él mismo tiene su mente en finalizar la presente campaña, donde el club vasco se está jugando tanto a nivel de clasificación.

La situación del Alavés, claves para la decisión de Coudet

El Alavés se encuentra en la decimocuarta posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 27 puntos, a tan solo tres del descenso, que lo marca el Mallorca. Además, el conjunto de Coudet viene de empatar los dos últimos encuentros y perder el anterior, frente al Getafe. Por ello, el equipo babazorro necesitará evitar más tropiezos en lo que resta de temporada si no quiere mantenerse en la zona baja el resto de jornadas. De esta manera, el próximo rival en el campeonato doméstico es el Levante en el Ciutat de Valencia. Tras ello, el club vasco visitará al Valencia en Mestalla, por lo que tienen dos salidas seguidas en las que será importante lograr al menos un punto para seguir sumando y subir plazas en la clasificación.