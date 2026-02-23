Míchel, tras el empate en Mendizorroza: "Hemos dominado toda la primera parte y eso es muy difícil aquí"

El técnico del Girona compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el empate frente al Alavés en Mendizorroza, en el que destacó el regreso de Ounahi más de un mes después

El Girona logró un punto de su visita al Alavés en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel se fueron con un empate de Vitoria tras el gol en los últimos minutos de Lucas Boyé que, con un salto poderoso, volvió a derribar la puerta de Gazzaniga, que falló en el tanto del 1-0. De esta manera, el técnico del conjunto catalán compareció en rueda de prensa, para valorar sus sensaciones con el 2-2 final en el marcador, que deja al equipo undécimo en la clasificación del campeonato doméstico con 30 puntos.

Míchel valora el punto conseguido en Mendizorroza

De esta manera, Míchel analizó, en rueda de prensa, sus sensaciones tras el punto logrado ante el Alavés: "Dos equipos buscando hacer gol. Cada uno a su manera. Ellos con dos puntas trabajando mucho ese juego directo y segundas jugadas. Nosotros con más control del balón pero buscando portería rival. Los primeros minutos nos han comido. Nosotros con balón pero sin intención. Luego hemos tenido más agresividad con balón. Creo que un partido completo de los dos equipos. Ha podido ganar cualquiera. Creo que el 1-2 y el 2-2 son dos golazos. No se puede hacer nada en esas dos jugadas. Hay que continuar. Feliz porque he visto competir al equipo muy bien. Venimos en una buena línea. Hay que seguir igual".

Por otro lado, Míchel valoró el regreso de Ounahi, que a los cinco minutos de entrar al terreno de juego logró dar una asistencia para el 1-2 de Tsygankov: "El mérito es de los jugadores. Nosotros intentamos facilitarles las cosas. Era un partido de mucha exigencia y necesitábamos todos los cambios para poder competir contra un rival que aquí es muy fuerte. Ounahi nos ha dado esa calidad entre líneas. Necesitamos más de él porque tiene capacidad. Son buenos minutos después de dos meses". Por último, el técnico del Girona siguió analizando lo que supone el punto de hoy en Mendizorroza ante el Alavés: "Ellos han tenido el 1-0 y han podido hacer el 2-0. Dentro de un partido hay muchos partidos. Ellos tienen mucho potencial en los centros. Hemos defendido bien. El punto es bueno, veníamos a por los tres pero el punto está bien".

Los próximos encuentros del Girona de Míchel

Además, Míchel siguió analizando lo que dio de sí el encuentro: "El entrenador del Alavés me ha dicho que hemos hecho un partido muy abierto, que es lo que a él le gusta y a mí también. A veces toca cara y otras... El otro día en Sevilla es una jugada, un golazo desde fuera del área y una remate perfecto. El rival también juega y han hecho dos golazos. Nosotros también hemos podido hacer cosas bien, que las hemos hecho, y ya está. Es posible... He hecho un cambio para tener tres centrales y no hemos sido capaces de defender esa jugada, pero tenemos otras virtudes muy buenas. Somos capaces de dominar a un equipo que hace una muy buena presión en muchos momentos, sobre todo en la primera parte. Hemos dominado toda la primera parte y eso es muy difícil aquí. Por eso yo miro siempre hacia adelante y les he dicho a los jugadores que es un buen punto, que tenemos que continuar, que queda mucho, pero que el camino es este. Tengo la sensación de que estamos bien".

Tras el empate del Girona ante el Alavés en Mendizorroza, los de Míchel recibirán el próximo domingo al Celta de Vigo en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. En este sentido, Ounahi apunta a volver a once inicial tras los minutos que ha tenido en el día de hoy, clave para que los visitantes pudiesen poner el 1-2 en Vitoria con el gran gol de Tsygankov. Por otro lado, el conjunto catalán visitará el Ciutat de Valencia el siete de marzo para verse las caras con el Levante, que sigue en zona de descenso y necesitado de sumar de tres en tres para lograr la permanencia en Primera División.