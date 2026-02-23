Alavés - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 25 de LaLiga

El Deportivo Alavés recibe al Girona FC en el Estadio de Mendizorroza en un duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que enfrenta a dos equipos separados por apenas tres puntos y con objetivos muy claros en este tramo decisivo del campeonato

El Deportivo Alavés afronta el encuentro de la jornada 25 de LaLiga EA Sports desde la decimocuarta posición, con la necesidad de encontrar por fin una línea estable de resultados. El conjunto babazorro está firmando una temporada marcada por la irregularidad, alternando buenas actuaciones con tropiezos inesperados, lo que le ha impedido dar un salto definitivo en la clasificación. Una victoria ante el Girona supondría un paso importante para alejarse de la zona baja y afrontar las próximas jornadas con mayor tranquilidad, especialmente en un calendario que se presenta exigente.

El Girona CF, por su parte, llega al choque en la duodécima plaza, con tres puntos más que su rival y con la moral más reforzada que nunca tras su última victoria liguera. El equipo catalán viene de imponerse al FC Barcelona en Montilivi en un partido marcado por la polémica, con protestas azulgranas por una posible falta previa en el gol decisivo de Fran Beltrán en el descuento. Ese triunfo ha revitalizado al conjunto rojiblanco, que ahora ve posible acercarse a la pelea por los puestos europeos si consigue enlazar una buena racha. Ganar en Mendizorroza reforzaría su candidatura y confirmaría su crecimiento en este tramo del curso.

Alavés No Iniciado - Girona

El encuentro se presenta como una auténtica final para los dos equipos. El Alavés quiere hacerse fuerte en casa y cortar su irregularidad, mientras que el Girona busca confirmar que su victoria ante el Barça no fue un hecho aislado. Con solo tres puntos de diferencia en la tabla, el choque puede marcar un antes y un después en la temporada de ambos conjuntos, tanto en la lucha por la permanencia como en las aspiraciones de mirar hacia arriba.

Deportivo Alavés - Girona FC: fecha y horario del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Alavés y Girona en el Estadio de Mendizorroza está programado para el lunes 23 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 25 de LaLiga que enfrentará a Alavés y Girona?

El Deportivo Alavés - Girona FC podrá verse en directo a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa.

¿Cómo seguir online el Alavés - Girona encuentro de la jornada 25 de LaLiga?

Además de poder verlo por televisión, el encuentro podrá seguirse en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo, con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped de Mendizorroza. Una vez finalice el partido, la cobertura continuará con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las jugadas más polémicas.