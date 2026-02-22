Coudet alerta sobre el Girona: "La tabla no refleja el nivel que tienen"

Eduardo Coudet comparece antes del duelo entre el Deportivo Alavés y el Girona con un mensaje claro: respeto máximo al rival, confianza en los refuerzos invernales y ambición para ser protagonistas en Mendizorroza. El técnico argentino recupera efectivos, aunque mantiene cautela con los recién llegados

El Deportivo Alavés afronta la jornada 25 de LaLiga con un desafío exigente en Mendizorroza ante el Girona. En la previa, Eduardo Coudet dejó claro que el encuentro será “muy difícil” por la jerarquía del rival y por la idea consolidada que imprime su entrenador.

El técnico argentino, que mantiene una visión positiva del calendario y del crecimiento del equipo, insistió en que la clasificación no refleja el verdadero potencial del Girona. “La tabla seguramente no muestra la realidad del nivel de jugadores que tiene”, subrayó, destacando además los refuerzos incorporados por el conjunto catalán en el mercado invernal.

Estado físico de los refuerzos

En el apartado médico y físico, Coudet actualizó la situación de los tres fichajes de invierno. Sobre Niko Koski explicó que ya se ha integrado en el trabajo semanal, aunque todavía necesita tiempo para alcanzar el ritmo competitivo óptimo.

El central finlandés llegó a Vitoria tras sufrir una lesión de menisco en diciembre cuando militaba en el NK Istra, club vinculado al grupo Baskonia-Alavés. “Se ha encontrado bien, pero necesitamos un poco de tiempo de trabajo todavía”, afirmó el entrenador, dejando claro que su proceso será progresivo.

En cuanto a Moussa Diabaté, procedente del Gais de Gotemburgo, el técnico reconoció que podría estar disponible, aunque no para disputar un partido completo. El futbolista terminó la temporada en la liga sueca en noviembre y ha tenido que realizar una mini pretemporada para adaptarse a la exigencia de LaLiga.

Por último, valoró muy positivamente la evolución de Ángel Pérez, quien ya ha participado en varios encuentros desde el banquillo. “Todos pueden salir de titular”, afirmó Coudet, destacando su seriedad, responsabilidad y predisposición para aprender.

Admiración por Míchel y el modelo del Girona

El técnico albiazul no escatimó elogios hacia Míchel Sánchez. Se declaró admirador de su trabajo no solo en el Girona, sino a lo largo de su trayectoria. Destacó la continuidad del proyecto y la capacidad del club para sostener una idea de juego en el tiempo.

Para Coudet, el Girona mantiene una base de jugadores con experiencia en competiciones europeas y eso eleva el nivel competitivo del equipo. “Tiene puntos fuertes en todas sus líneas”, señaló, advirtiendo que el partido exigirá máxima concentración.

El argentino recalcó que, más allá del análisis del rival, el foco debe estar en lo que el Alavés es capaz de generar. El objetivo es ser protagonista con balón y sostener la presión en campo contrario, especialmente jugando en casa.

Aspectos a corregir

Tras el último encuentro, ante el Sevilla, Coudet hizo autocrítica respecto a la gestión de la superioridad numérica. Reconoció que, pese a contar con un hombre más, el equipo tardó en hacer valer esa ventaja. “Muchas veces hay que hacerlo valer”, explicó.

No obstante, valoró positivamente la segunda mitad, en la que el equipo generó numerosas ocasiones y jugó en campo rival. Incluso recordó un gol anulado por escaso margen que pudo haber cambiado el desenlace.

El mensaje es claro: mantener la intensidad, mejorar la eficacia y no desviar la atención del plan propio. El entrenador insiste en que la mentalidad debe ser positiva, incluso con un calendario ajustado que incluye compromisos en lunes y viernes.

Recuperaciones y bajas

Para el duelo ante el Girona, el Alavés recupera a Otto Rodríguez tras cumplir sanción por acumulación de amarillas. Sin embargo, seguirá sin poder contar con Matías Protesoni, que continúa lesionado.

Coudet entiende que la competitividad de LaLiga obliga a vivir cada jornada al máximo. “Todos vivimos cada partido al cien porque esta liga es muy pareja”, señaló, insistiendo en que el equipo debe ir en busca de los tres puntos sin complejos.

En Mendizorroza, el Alavés quiere reafirmar su identidad. Respeto absoluto por el Girona, sí, pero sin renunciar a la ambición. Porque, como dejó claro su entrenador, el protagonismo empieza por creer en lo que uno mismo puede hacer.