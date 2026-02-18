Coudet suma un efectivo más para su plantilla del Alavés

El técnico del conjunto babazorro, por fin, ha podido contar con uno de sus fichajes de invierno después de haber superado la lesión con la que aterrizó en Vitoria

Siete puntos conseguidos de los últimos doce disputados han permitido al Alavés creer más que nunca en la salvación, si bien el descenso sigue estando muy cerca, a tan sólo dos puntos. El empate en el Sánchez-Pizjuán pese a jugar con un jugador más durante gran parte del encuentro y la derrota en casa ante el Getafe (0-2) han castigado duramente a los de Coudet en las dos últimas semanas.

Pese a ello, el técnico argentino confía en poder resarcirse en Mendizorroza el próximo lunes frente a un Girona que llegará con la moral por las nubes.

Y para preparar dicho partido, el preparador blanquiazul ha recibido esta semana la buena noticia de que suma un efectivo más a su plantel. Se trata del defensa Ville Koski, quien ya se ha puesto a las órdenes del entrenador alavesista por primera vez desde que llegó procedente del NK Istra croata en el mercado de invierno.

Cabe recordar que el conjunto vitoriano anunció la contratación del futbolista finlandés el pasado 31 de enero para reforzar su retaguardia, pero el joven jugador llegó con una lesión en el menisco de su rodilla, que se produjo en el último partido del año 2025 en la liga croata, en las filas del NK Istra.

Tras el primer entrenamiento y si la evolución sigue su curso, el Chacho podría contar con el nórdico para el encuentro ante el conjunto catalán.

Ángel Pérez comienza a gustar mucho

Llegó este mercado de invierno con el complicado reto de hacer olvidar a Carlos Vicente en Mendizorroza. Y aunque le queda mucho camino por delante si quiere lograrlo, lo cierto es que, poco a poco, va ganando protagonismo en el equipo de Coudet.

Ángel Pérez se gustó y gustó en el Sánchez-Pizjuán y mostró casi todos sus registros cuando el técnico argentino le dio entrada tras el descanso en un triple cambio que hizo para intentar darle la vuelta al marcador.

El ex del Huesca reemplazó a Calebe y sumó 45 minutos más a una cuenta en la que el extremo sólo llevaba 21 minutos repartidos en dos encuentros. Pérez aportó verticalidad y desborde a la banda derecha del conjunto vitoriano dando muestras de su descaro y ganas de convencer.

No se descarta que, viendo su trabajo en la capital hispalense, frente al Girona pueda incluso ocupar un sitio en el once inicial, ya que Calebe no ha terminado de dar un paso al frente.

Toni Martínez sigue 'on fire' en el Alavés

Por otro lado, quien sí parece haber tomado de una vez por todas las riendas del equipo en la parcela ofensiva es Toni Martínez. Su papel en el conjunto babazorro cada vez es más determinante y, ahora mismo, atraviesa su momento más dulce desde que aterrizó en Vitoria.

La llegada de Lucas Boyé le restó protagonismo, pero lo cierto es que lo ha recuperado en 2026, donde ha firmado cinco goles en los últimos últimos ocho encuentros. De hecho, ya es junto al propio Boyé el máximo realizador blanquiazul en LaLiga EA Sports.

En la primera vuelta, el exdelantero del Oporto sólo había sido capaz de ver puerta en dos ocasiones. Eso sí, ambas dianas sirvieron para darle la victoria al Alavés, frente al Levante en Mendizorroza y ante el Elche también en casa.

En la Copa del Rey también anotó frente al CD Getxo y contra el Portugalete, sumando así un total de 9 goles en lo que va de curso.