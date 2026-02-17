Enésimo revés al Sevilla del Comité de Árbitros con el penalti no pitado ante el Alavés: "Es un contacto de fútbol"

El CTA ha revisado la acción en la que el Sevilla pidió penalti a Agoumé y, nuevamente, ha dictado sentencia en contra de los intereses nervionenses en vísperas de conocer la sanción a Almeyda

La expulsión de Almeyda que sacude la actualidad sevillista a la espera de conocer la dura sanción no fue la única acción polémica del partido contra el Alavés del pasado sábado que perjudicó a los nervionenses.

Así, más allá de la tempranera y determinante expulsión de Juanlu, que el propio Almeyda consideró justa, en la primera mitad, en el minuto 33', se produjo el derribo de Agoumé por parte de Youssef después de que el sevillista le ganase la posición. Los futbolistas locales, sobre todo el medio, protestaron considerablemente la jugada, pero el colegiado, Galech Apezteguia, no señaló nada y el VAR tampoco lo llamó para que visionara la acción en la pantalla.

Agoumé se mostró indignado por el penalti no pitado

Tras el pitido final, Agoumé no escondió su indignación y cargó contra la decisión de no haber señalado el punto de penalti. "Es penalti claro. Todos lo hemos visto menos el árbitro. Al menos que fuera a ver el VAR. No ha ido, lo que muchas veces pasa con nosotros. No van a mirar. Cuando las hacemos, tienen la confianza de ir a mirar muy rápido y tomar decisiones importantes que cambian un partido", espetó el medio sevillista.

Esta jugada polémica ha sido analizada por el CTA en el programa semanal Tiempo de Revisión y una vez más el estamento arbitral falla en contra del Sevilla, como ya ocurrió de forma surrealista la semana anterior con la mano en el área del Girona o el penalti pitado a Carmona en Son Moix, con argumentos que aumentaron el malestar y el desconcierto de las huestes nervionenses.

El CTA le da la razón al colegiado y dicta sentencia en contra del Sevilla

En esta ocasión, ha vuelto a dar la razón al árbitro de la contienda, pues Marta Frías, portavoz del CTA, asegura que, una vez que se ha revisado la acción, no hay nada punible.

"En una disputa dentro del área del Alavés, el delantero del Sevilla gana la posición y el defensa visitante intenta disputar el balón. Sin llegar a jugarlo, contacta en la parte posterior de la pierna del atacante, que cae al suelo", expone Marta Frías, que reconoce el contacto y que, acto seguido, explica la reacción arbitral: "El árbitro interpreta que el contacto no alcanza el nivel de imprudencia necesario para sancionar penalti y permite continuar el juego".

Una vez expuesta la jugada, el CTA dicta sentencia en contra de los intereses hispalenses, bajo el argumento de que "es un contacto normal de fútbol", lo que seguro que dará que hablar.

"Según las reglas, una falta dentro del área debe sancionarse como penalti solo si existe una acción imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. Para el CTA, la jugada se trata de un contacto normal de fútbol, por lo que entiende que la decisión de campo es correcta. El VAR no interviene al ser correcta la decisión del árbitro", señala Marta Frías sobre una nueva revisión del CTA que no sonríe al Sevilla.