Inquietud con Akor Adams en el Sevilla por su sequía y la posible razón

El delantero ilusionó en su regreso con tres goles en dos partidos, pero encadena tres jornadas sin marcar que coinciden con la llegada de su nuevo compañero en ataque, lo que preocupa en Nervión

Al margen del fichaje de un delantero, el Sevilla de Almeyda necesitaba que Akor Adams regresara de la Copa África después de que se despidiera con gol y asistencia ante el Oviedo. Y lo cierto es que su vuelta no defraudó por su repercusión directa en los cuatro puntos sumados por los nervionenses en los dos primeros choques.

No en vano, contra el Elche, recién llegado, resultó decisivo para puntuar en el Martínez Valero, pues marcó los dos tantos nervionenses en el 2-2, uno de ellos al asumir la responsabilidad de lanzar del penalti decisivo. Repitió desde los 11 metros en la victoria contra el Athletic, para aumentar su cuenta anotadora hasta las seis dianas e ilusionar a la afición con su retorno.

Akor Adams suma tres partidos sin marcar

Sin embargo, el tanto contra los 'Leones' fue el último que ha marcado hasta la fecha y ya encadena tres jornadas sin ver portería, las mismas que el Sevilla sin conocer el triunfo, pues se quedó a cero ante Mallorca, Girona y Alavés. Una sequía que coincide con un cambio significativo en el once de Almeyda por la llegada a Nervión en el mercado de enero de Maupay en calidad de cedido.

Antes de tenerlo a su disposición, ante el Athletic, el técnico ya había decidido alterar el dibujo para jugar con dos puntas, juntando a Akor Adams e Isaac Romero, lo que le otorgó rédito de inmediato, estando más cómodo el punta nigeriano acompañado arriba.

El nigeriano no ve puerta desde que forma la delantera con Maupay

Sin embargo, el técnico recurrió al atacante cedido por el Marsella en cuanto lo tuvo a su órdenes y lo cierto es que en su debut se estrenó como goleador con el único tanto sevillista -un golazo- en la debacle en Son Moix.

Una puesta en escena prometedora a nivel individual que, sin embargo, no ha tenido continuidad a nivel anotador independientemente del trabajo que realiza sobre el terreno de juego, si bien lo verdaderamente preocupante es que desde que comparte vanguardia con el galo Akor Adams ha perdido su olfato goleador, lo que sí es un grave problema para los nervionenses, pues de su acierto dependerá en buena parte no pasar apuros en lo que resta de curso.

Es cierto que Akor Adams contribuyó al tanto de Sow contra el Alavés con una maniobra de delantero nato, pero apenas ha logrado ponerse de gol con su nuevo compañero y obviamente inquieta a las huestes nervionenses, mientras que Almeyda está contento con la labor que realiza el francés.

Obviamente, puede tratarse simplemente de una cuestión de tiempo que se entiendan, pues, al fin y al cabo, Maupay todavía lleva con sus compañeros, pero al Sevilla justamente lo que no le sobra es eso mismo, tiempo.