Hijo de un orgulloso padre: "La vuelta de un Palop a Sevilla"

El portero Alejandro Palop emula los pasos de su padre, el legendario Andrés Palop, henchido de orgullo al ver a su hijo ejercitándose en la que fue su casa durante siete años: la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios

El del pasado domingo no era un día cualquiera en la casa de uno de los mejores porteros de la historia del Sevilla FC, el laureado Andrés Palop vivió un momento muy especial en el Estadio Jesús Navas. En esa misma portería en la que hace poco más de una década se estiraba cada día en los entrenamientos con el conjunto nervionense, el retirado portero valenciano disfrutaba viendo cómo su hijo le emulaba en esas mismas instalaciones de la carretera de Utrera. "La vuelta de un Palop a Sevilla", manifestaba el orgulloso padre en sus redes sociales.

Alejandro Palop Martínez, hijo del meta que ganó seis títulos en siete temporadas en el Sevilla FC y conquistó la Europa de 2008 con la selección española, también juega como guardameta. Su aún incipiente carrera deportiva (sólo tiene 22 años) arrancó en las categorías inferiores de la entidad nervionense y le ha llevado por clubes como el San Sebastián de los Reyes, la SD Ponferradina, el Real Jaén o el Torrent CF antes de llegar el pasado verano al recién ascendido CD Teruel.

Una extraña sensación: gana un Palop, pero pierde el Sevilla

El conjunto aragonés, donde Palop Júnior es el portero suplente por detrás del experimentado Rubén Gálvez (32), visitó al Sevilla Atlético en la jornada 23 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF y se impuso por 0-1 con un solitario tanto de Lolo Plá. Alejandro Palop vio todo el encuentro desde el banquillo, pero posteriormente participó en un entrenamiento sobre el césped del Estadio Jesús Navas junto al resto de compañeros que no disputaron minutos, antes de emprender el largo viaje de regreso a Teruel y de disfrutar de los dos días de descanso que Vicente Parras ha concedido a sus pupilos.

Con este resultado, el Sevilla Atlético encadena tres derrotas consecutivas y sigue sin conocer el triunfo en un 2026 que ha empezado con un deficiente parcial de dos puntos de 18 que le mantiene penúltimo con 20 puntos, sólo dos más que el colista Marbella CF (18) y a 10 puntos de la salvación que, después de la victoria del FC Cartagena, ahora marcan el SD Tarazona -próximo rival franjirrojo- y el Nástic de Tarragona (30). El CD Teruel, con su victoria, se pone octavo a seis del quinteto de descenso.

Luci Martín, técnico del Sevilla Atlético: "Es difícil, pero quedan puntos para sacar esto adelante"

"Por desgracia, tenemos experiencia en estos partidos. Hemos buscado diferentes formar de abrir la lata, era difícil. Tenemos que seguir mejorando. En el aspecto defensivo hemos estado bien, no nos han llegado claramente. Ellos, con la paciencia de la clasificación, sacan muchos partidos así. Hemos tenido paciencia, buscando soluciones. Es muy doloroso irte sin un punto. Del cero a cero, en un error a balón parado llega el gol. Hay que seguir. Sabemos que es muy difícil, pero quedan puntos para sacar al equipo adelante", explicó Luci Martín tras la derrota contra el Teruel.

"Ha venido (en enero) gente nueva, con muchas ganas, que nos han dado muchas cosas. Han venido jugadores que han aportado valentía y ganas. Saben que están en el Sevilla en un momento difícil, que vienen a sumar. Por desgracia esto es así. Es una derrota dolorosa. Hemos preparado muchas cosas bien durante la semana. En el minuto uno hemos tenido una clara ocasión, tenemos que ser conscientes que desde el inicio una jugada puede ser la más importante del partido", concluyó el entrenador del Sevilla Atlético lamentando de nuevo ese error defensivo en el 0-1.