Benfica - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League

Real Madrid y SL Benfica se medirán de nuevo esta temporada. En esta ocasión será en los dieciseisavos de final de la Champions League, en el partido de ida que se disputará en el Estádio Da Luz, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos ibéricos se disputará en la noche de hoy, martes 17 de febrero.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos que buscan seguir vivos en la mayor competición de clubes en Europa. Ambos equipos llegan tras dos realidades muy distintas en el último partido que los enfrentó en la última jornada clasificatoria de la Champions League. El Benfica, con un gol en el último minuto de partido de su portero, consiguió poner el 4-2 definitivo que clasificó al cuadro luso para esta ronda, y el Real Madrid quedó relegado fuera de los 8 mejores clasificados de la competición. Tras esta trama interna entre ambos clubes, el sorteo los ha vuelto a enfrentar, esta vez para pelear por una plaza en octavos de final.

La revancha del alumno al maestro

Se miden dos equipos con diferentes sensaciones tras la primera parte de la temporada en Champions League, pues el Real Madrid se presenta en Portugal tras una fase clasificatoria bastante irregular, con tres derrotas en las últimas cinco jornadas de la primera fase que le han condenado a caer fuera de los 8 primeros. El Benfica es el homónimo del Real Madrid, aunque llega con mejor sabor de boca que los blancos. Gracias a sus tres victorias en los últimos cinco partidos de la clasificación, están en esta ronda de la Champions.

Se enfrentan dos viejos conocidos que se consideran como alumno y maestro y nunca han escondido el mutuo respeto que se tienen entre los dos. Álvaro Arbeloa, parece que va cogiendo soltura en el banquillo blanco tras unos partidos donde saltaron las dudas al inicio de su etapa como entrenador. Ahora se encuentra vivo en LaLiga y tendrá la oportunidad de seguir avanzando rondas en el torneo más prestigioso del viejo continente. En la otra área técnica estará José Mourinho a los mandos del Benfica. El técnico del cuadro lisboeta ha logrado meter a su equipo entre los 24 mejores equipos de Europa y en la primera división portuguesa se encuentra tercero a 7 puntos del líder, una situación bastante mejorable.

Benfica - Real Madrid: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Madrid con el Benfica, correspondiente al partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League, se disputará en el Estadio Da Luz este martes 17 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche nublada y una temperatura cercana a los 12º, una gran temperatura para la práctica de fútbol.

Benfica - Real Madrid: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar + Liga de Campeones (dial 60 en Movistar+ y dial 115 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Benfica - Real Madrid: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Estádio Da Luz. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.