Nico González se pierde la vuelta de la Copa del Rey, la eliminatoria de la Champions League y 3 partidos de LaLiga

El Atlético de Madrid confirma la baja de Nico González, que apunta a estar tres semanas de baja

El Atlético de Madrid confirma la peor noticia posible con Nico González, que se perderá la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, la eliminatoria de la Champions League ante el Brujas y tres partidos de LaLiga, como mínimo, debido a la lesión en uno de sus mulas que sufre. El conjunto rojiblanco ya trabaja de la mano del futbolista para llevar a cabo la vuelta a los terrenos de juego, mientras que su puesto recae sobre Ademola Lookman, que ha caído de pie en los planes de Simeone.

El Atlético de Madrid confirma la lesión de Nico González

Nico González, extremo argentino del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo, según informó el club, con lo que estará de baja al menos tres semanas, que incluyen la eliminatoria de la Champions League contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad. "El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", informó el parte médico, que no especifica periodo de baja, como es habitual, aunque este tipo de lesiones necesitan al menos tres semanas de recuperación para volver a la competición, según apunta la agencia EFE. La baja de Nico, que sintió molestias en el encuentro de este domingo contra el Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a pruebas para evaluar el alcance de la dolencia, se suma en la lista de bajas para los próximos encuentros a Pablo Barrios, que se recupera de una lesión muscular y ya no jugó ninguno de los últimos tres choques contra Betis, Barcelona y Rayo.

Lookman ocupa el lugar de Nico González en el Atlético de Madrid

Mientras tanto, el puesto de Nico González, que había vuelto a la titularidad, se lo atribuye Lookman. El nuevo fichaje del Atlético de Madrid suma 2 goles en sus primeros 3 partidos con el Atlético de Madrid. El nigeriano volvió a ver puerta frente al Barcelona, completando un partido redondo dónde a parte del gol asistió a Julián Álvarez para que hiciera el 4-0. El extremo ha caído de pie en el Atlético de Madrid después de que su fichaje generase alguna duda entre la afición. Lookman ha pasado, en menos de un mes, a ser un ídolo y esperanza de los rojiblancos y el gran acierto de Mateu Alemany que, en su primera etapa como director deportivo del Atlético de Madrid, acierta de lleno en el mercado de fichajes de enero.