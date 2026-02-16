Decepcionados con Johnny Cardoso

El centrocampista, que fue fichado el pasado verano por unos 25 millones de euros procedente del Real Betis, no está teniendo un buen inicio en el Atlético de Madrid. Su actuación en el partido contra el Rayo Vallecano confirmó que está lejos del rendimiento que dio en equipo verdiblanco

Johnny Cardoso está siendo una de las mayores decepciones en el Atlético de Madrid durante esta temporada. El centrocampista llegó como un fichaje estrella después de convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición defendiendo la camiseta del Real Betis. Un nivel que no está mostrando en el club rojiblanco por culpa de las lesiones y la falta de continuidad. Su última actuación en el partido contra el Rayo Vallecano, que fue mala, ha confirmado que su rendimiento no está gustando a afición y a la crítica.

Johnny Cardoso ha sido uno de los grandes señalados en la derrota del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano por 3-0. El centrocampista no estuvo nada bien y fue sustituido en el minuto 63 por Marcos Llorente cuando el equipo que entrena Diego Pablo Simeone ya perdía 2-0. De hecho, ya hay quien califica que Johnny Cardoso no se parece en nada al futbolista que brilló en el Real Betis tal y como señala el periodista de Radio Marca Miguel Quintana.

La primera temporada de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid no está siendo nada buena. El centrocampista de Estados Unidos comenzó jugando, pero una lesión en el tobillo le dejó fuera de juego durante varios meses. Un parón que le perjudicó a la hora de convencer a un Diego Pablo Simeone, entrenador del Atleti, que si tiene disponibles a Koke y Pablo Barrios, ahora lesionado, no duda en alinearlos en la sala de máquinas.

Johnny Cardoso no termina de arrancar en el Atlético de Madrid

Johnny Cardoso no está teniendo apenas continuidad en el Atlético de Madrid en esta temporada. El centrocampista sólo ha jugado 15 partidos y 838 minutos, siendo la mayoría de sus participaciones en partidos que Diego Pablo Simeone decide rotar debido a la cercanía de encuentros clave en la campaña.

De hecho, Johnny Cardoso está teniendo más protagonismo en las últimas semanas en LaLiga, pero ninguno en la Copa del Rey, torneo en el cual el Atlético de Madrid ha hecho una fuerte apuesta ya que es la competición que está más cerca de ganar debido a que está en semifinales y ganó en la ida al FC Barcelona por 4-0.

De este modo, se puede decir que el rendimiento de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid está siendo decepcionante ya que en ningún momento está justificando los casi 25 millones de euros que desembolsó el club rojiblanco para ficharlo durante el pasado verano.