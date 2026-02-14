A Johnny Cardoso le toca vestirse de Pablo Barrios

El Atlético de Madrid se presentará en Butarque sin Pablo Barrios, pero con Johnny Cardoso en la medular

El Atlético de Madrid encara la jornada 24 con la baja de Pablo Barrios. El centrocampista rojiblanco es la única baja que presenta Simeone que, por el contrario, recupera a Johnny Cardoso, que apunta a tener minutos ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Butarque, debido a que LaLiga no ha dado el visto bueno a jugar en Vallecas.

Pablo Barrios, la única baja del Atlético de Madrid

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, es la única baja en la convocatoria de 23 jugadores para el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano, en la que Diego Simeone recupera a Johnny Cardoso después de tres partidos fuera por lesión. Barrios se pierde su tercer encuentro seguido por una rotura muscular en el muslo derecho. Ya no pudo jugar contra el Betis, en LaLiga, y contra el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Álvarez y Ademola Lookman.

La vuelta de Johnny Cardoso

En el otro lado de la balanza está Johnny Cardoso. El centrocampista del Atlético de Madrid ultimó este sábado su recuperación de la lesión muscular de bajo grado sufrida hace diez días, ya se incorporó al grupo en la sesión matutina antes de la visita al Rayo Vallecano e incluso probó en un posible once para ese duelo de Diego Simeone, que avanzó que "posiblemente" tendrá minutos en el choque de este domingo en Butarque. El futbolista estadounidense se ha perdido los tres encuentros más recientes de su equipo, los dos últimos contra el Betis más el del pasado jueves contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ya reincorporado al grupo, volverá a la convocatoria. Incluso tiene opciones de ser titular, según las pruebas del técnico argentino. "No tengo claro todavía por quién empezar este domingo, pero sí hemos trabajado con gente en un imaginario partido. Siempre le digo a los futbolistas que la formación la damos en la previa, así que en este tiempo, hasta este domingo, resolveremos con lo que empezaremos el partido", expuso después Simeone en rueda de prensa.