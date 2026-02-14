Sevilla sufre una subida de precios desmedida por la final de la Copa del Rey

La final del torneo del KO en la Cartuja ha duplicado los precios de los vuelos y alojamientos en la capital hispalense

El estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá una nueva final de la Copa del Rey, lo que ha hecho que los billetes de avión con destino a la capital hispalense y los alojamientos allí hayan duplicado sus precios de cara al final de semana en el que está previsto que se dispute dicha final.

La alta demanda para esta cita deportiva ha generado una subida de las tarifas, las cuales se han multiplicado por dos en tan solo unos días, afectando especialmente a las conexiones aéreas desde el centro y el norte de la península, así como a los alojamientos de la ciudad de Sevilla.

Con respecto a la conectividad aérea, las aerolíneas que operan la ruta Madrid-Sevilla han incrementado el precio medio de sus billetes en 155 euros, lo que significa un aumento del 66% en comparación con cualquier otro fin de semana del mes de abril.

Esta tendencia alcista también se hace notar en el trayecto desde Bilbao a la capital de Andalucía, habiendo subido el coste del viaje 115 euros, lo que se traduce en un 45% más que en fechas convencionales. Por contra, las conexiones desde Barcelona hacia Sevilla todavía no han sufrido aumento de precios y mantienen tarifas estables.

Donde no se ha notado este incremento es en los trenes. Tanto Renfe como los operadores privados no han experimentado variaciones importantes en sus tarifas, aunque se estima que las plazas se vayan agotando a medida que se acerque la fecha del partido.

Los alojamientos en Sevilla sí que ya registran subidas de precio desmedidas de cara al fin de semana de la final copera.

El coste medio por dormir una noche en la capital hispalense se sitúa en 622,75 euros, lo que supone un incremento del 62% en comparación con el fin de semana anterior a la final.

Para aquellos aficionados que prefieran pasar todo el fin de semana en Sevilla, el precio de dos noches sube a los 997,16 euros, reflejando un aumento del 57%.

Dudas con respecto a la fecha de la final de Copa

En lo meramente deportivo, la Real Sociedad venció al Athletic Club en San Mamés (0-1), mientras que el Atlético de Madrid goleó en casa al FC Barcelona (4-0) en la ida de semifinales.

Las eliminatorias se resolverán a principios de noviembre, conociéndose entonces qué dos aficiones se desplazarán finalmente a Sevilla.

Hay que tener en cuenta que la fecha definitiva del 18 de abril sigue supeditada a la trayectoria del Real Betis en la Europa League.

El conjunto verdiblanco juega sus partidos como local en La Cartuja debido a las obras de remodelación en el Benito Villamarín, por lo que un hipotético pase del Betis a los cuartos de final de la competición europea podría obligar a reajustar el calendario si coincide con la programación de la final de Copa.