Julián Álvarez responde a las críticas tras romper su sequía: "Trabajando callado es la mejor manera"

El delantero argentino rompió su larga sequía goleadora en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, admitiendo que es algo que "necesitaba"

El Atlético de Madrid vapuleó al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, celebrando además el fin de la sequía de Julián Álvarez, que sumaba 16 partidos seguidos entre todas las competiciones sin ver portería. No perforaba las redes rivales el argentino desde el 9 de diciembre del pasado año, ante el PSV Eindhoven en la Champions. Pero al filo del descanso, recibió un pase de Lookman y mandó un derechazo imposible para Joan García con toda la rabia del delantero que lleva tanto tiempo sin marcar.

Tras el choque, Diego Simeone celebró el gol de la 'Araña', que significó el definitivo 4-0, por todo lo que supone para un jugador del que nunca ha dudado. "Julián tiene el gol y gracias a Dios ha vuelto y seguro que lo limpiará para todo lo que viene", señaló el técnico argentino, que ha defendido a capa y espada a un futbolista que se liberó con dicho tanto, mirando al cielo tras batir la meta azulgrana. Todo ello, mientras crecían las informaciones que alimentan su regreso a Inglaterra, con Arsenal y Chelsea tras sus pasos.

Ahora, espera "seguir por este camino"

Tocaba conocer también la opinión del protagonista, que durante todo este tiempo, en el que no faltaron las críticas y las dudas en torno a su figura, optó por el silencio, recurriendo al trabajo diario como única receta para volver por sus fueros. “Venía de una racha no muy buena pero siempre trabajando para mejorar, para crecer… Trabajando callado es la mejor manera de mejorar y salir adelante. Se me dio con el gol y espero seguir por este camino”, explicó en la ESPN, refiriéndose también a la acción en la que asistió a Lookman para el 2-0, pese a tener la posibilidad de disparar a puerta.

“Podía haber pateado pero pensé que era más fácil el pase a Lookman, aunque luego quizá era mejor patear. Por suerte salió gol, así que contento. Ha sido un partido casi perfecto. Lo hicimos muy bien sobre todo el primer tiempo. Tuvimos muchas situaciones de gol y supimos aprovecharlas”, añadió sobre el encuentro en sí, que deja encarrilado el pase de los colchoneros a la final de La Cartuja.

No se fía del Barça de cara a la vuelta

Pese a todo, Julián Álvarez no se fía de cara a la vuelta que tendrá lugar a comienzos de marzo en el Camp Nou y advierte de que aún hay que completar el trabajo. "Sabemos el rival y que tenemos que ir a su cancha. Es un resultado que tendremos que defenderlo, ir allí y hacer un gran partido para llegar a la final. Sabemos de la importancia que tiene. Semifinales de Copa del Rey… Queremos ganar esta Copa. Hicimos un gran primer partido con nuestra gente en nuestra cancha. Lo decíamos antes del partido, que teníamos que usar toda esa energía. Todavía queda la vuelta y tenemos que hacer un gran partido allí”, zanjó.

Agradece el apoyo de la afición

Además, el internacional argentino quiso poner de manifiesto el apoyo que ha sentido por parte de la afición rojiblanca durante su mala racha de 65 días sin marcar. "Agradecido con la gente. En lo personal contento, es algo que necesitaba, amigarme con el arco. El gol para los delanteros siempre suma para la confianza. Espero que ahora vengan muchos más”, sentenció.