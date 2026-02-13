El Rayo Vallecano muestra su "disconformidad" por la decisión tomada de jugar contra el Atlético de Madrid en Butarque

La entidad franjirroja ha reaccionado, con un comunicado oficial, al estadio elegido para disputar el encuentro contra los de Simeone este domingo, ante la imposibilidad de que Vallecas pueda acoger la cita de la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano se verás las caras con el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15, en el choque correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Iñigo Pérez, tras la suspensión del encuentro del pasado sábado ante el Real Oviedo, ha puesto el foco en el partido frente a los de Simeone, que viene golear al Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey. En este sentido, el equipo franjirrojo, que se enteró en el día de ayer la decisión tomada de jugar en Butarque por la imposibilidad de Vallecas, ha emitido un comunicado oficial mostrando sus quejas.

El Rayo vuelve a recibir la alerta roja por el estado de Vallecas

La polémica en Vallecas continúa una semana más. LaLiga, a falta de cuatro horas, anunció la suspensión del partido que enfrentaba al Rayo con el Real Oviedo, ante la frustación del equipo de Guillermo Almada que ya se encontraba en la capital de España. De esta manera, la entidad franjirroja ha estado trabajando durante esta semana para poder recibir luz verde y poder disputar el choque de la jornada 24 frente al Atlético de Madrid. Mientras tanto, los de Iñigo Pérez seguían preparando el encuentro con aparente normalidad, aunque con la incógnita de saber si podrá tener lugar la cita ante los de Simeone en su estadio.

En este sentido, LaLiga comunicó en el día de ayer la negativa para poder jugar el Rayo Vallecanoi - Atlético de Madrid en Vallecas, anunciando a "Butarque" como el estaido que acogerá este fin de semana el encuentro: "Pese a los intensivos trabajos realizados por el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas desde la pasada semana, bajo la monitorización y coordinación constante de LaLiga, dichos informes acreditan que el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones. Con lo que el encuentro se celebrará finalmente en el estadio del CD Leganés, con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas".

El Rayo muestra su queja por disputar en Butarque el partido contra el Atlético de Madrid

De esta manera, el Rayo ha mostrado su queja por la decisión tomada: "Ante esta situación, el Club desea poner de manifiesto los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, con el objetivo de que el encuentro pudiera disputarse en nuestro estadio y en la fecha inicialmente prevista. El Club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano".

Por ello, el Rayo Vallecano explica el proceso de entradas y con los abonados: "Tal y como se recoge en las condiciones del abono de esta temporada, el Club facilitará a sus abonados la forma de acceso al Estadio de Butarque. En este sentido, el Rayo Vallecano está trabajando para establecer el mejor procedimiento posible, con el objetivo de garantizar la asistencia de todos sus abonados al encuentro. A lo largo del viernes 13 de febrero el Club comunicará los pasos que deberán seguir los abonados de cara al partido del próximo domingo".