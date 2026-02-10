Dani Calvo "se moja" tras la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo: "Es un chiste que se diga que somos la mejor liga del mundo"

El jugador del conjunto asturiano ha querido valorar la decisión tomada por LaLiga de aplazar el encuentro, que tuvo que disputarse el pasado sábado, en Vallecas y ha explicado cómo vivieron el momento del anuncio oficial

El Oviedo, al igual que Rayo Vallecano, vivió una situación atípica el pasado sábado, ya que el encuentro entre ambos conjuntos fue suspendido. Sin embargo, la plantilla de Guillermo Almada ya se encontraba en Madrid para disputar el choque, pero el comunicado oficial de LaLiga llegó apenas cuatro horas antes del comienzo del mismo, que tenía fijada las 14:00 para el pitido inicial. Tras ello, Dani Calvo, uno de los capitanes de la entidad carbayona, ha querido alzar la voz y transmitir su disconformidad tras la decisión tomada, cargando contra el organismo presidido por Javier Tebas.

Dani Calvo transmite el malestar del Oviedo tras la suspensión del choque en Vallecas

De esta manera, Dani Calvo ha atendido en el día de hoy a los medios de comunicación, en rueda de prensa, para explicar, por un lado, cómo vivieron la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo: "Lo vivimos con mucha incertidumbre. Vimos el comunicado de la plantilla del Rayo en el bus yendo a Madrid y ya sospechamos que algo iba a pasar. Estuvimos en comunicación con la AFE y ya se hablaba de la suspensión, aunque todavía pensábamos que igual se podía jugar debido a que estaba todo preparado y la afición viniendo. Fue un atropello para todos. Es una pena y es normal que el club pelee los tres puntos, aunque también que se juegue lo antes posible. El Real Oviedo tiene que pelear por sus intereses y por los de su afición".

Además, Dani Calvo siguió afirmando que "hubo compañeros que hablaron con gente del Rayo y les dijeron que las condiciones de Vallecas eran lamentables. Nos solidarizamos con ellos porque están trabajando en condiciones deplorables. Había que haber hecho con mucha más antelación. Siempre he leído que los campos necesitan semanas o casi un mes para que el césped se asiente, era imposible que estuviese bien en menos de una semana. Un poco circo todo. No sabemos si LaLiga tiene competencias para suspender el partido y lo hace tres horas siempre. Es un chiste que se diga que somos la mejor liga del mundo. No sabemos si vamos a jugar este jueves, parece que no, pero necesitamos esos tres puntos. Si no es lo antes posible, es normal que el club lo luche hasta el final".

Dani Calvo, "encantado" de renovar con el Oviedo

Por otro lado, Dani Calvo atizó a LaLiga por la fecha de los partidos fijados al conjunto de Guillermo Almada: "Los horarios son dantescos para el Real Oviedo. Me consta que el club lo ha denunciado a LaLiga y ellos te ponen excusas, así que te toca tragar. Santi expuso su opinión y todos estamos de acuerdo".

Por último, Dani Calvo comentó sus sensaciones tras renovar hasta 2027, tirando de sarcasmo por el momento del anuncio: "Elegí la peor semana para renovar. Agradezco mucho la confianza al club y a también a Jesús desde México. No estoy jugando, pero mi día a día no cambia y eso parece que está siendo valorado. A final de noviembre empezamos a hablar. No me sorprendió, porque siempre me han mostrado mucha confianza. Les agradezco que lo hagan ahora. Es el club más importante de mi carrera. Oviedo y el Oviedo, para mí y para mi familia, es el club que nos va a dejar huella. Estoy encantado de seguir y ya centrados en mantener la categoría. Estoy preparado siempre para jugar, por ello entreno, aunque luego el míster no me ponga. Si David no está, estoy preparado".