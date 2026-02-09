Guillermo Almada consigue el premio que necesitaba en el Real Oviedo para conseguir la salvación

El técnico uruguayo, pese a haberse quedado con las ganas de que se disputase el partido contra el Rayo Vallecano, ha comenzado la semana con muy buenas noticias

El escándalo del Rayo Vallecano con su campo ha frenado en seco a un Real Oviedo que esperaba aprovechar la inercia de su victoria ante el Girona para seguir soñando con la permanencia en Primera División.

Sin embargo, los asturianos recibieron un gigantesco jarro de agua fría el pasado sábado cuando LaLiga EA Sports decidió aplazar el partido entre vallecanos y ovetenses por el mal estado del césped del escenario madrileño.

Ahora, en Oviedo lo tiene claro. Debido al incumplimiento del reglamento cometido por los franjirrojos, deben darle los tres puntos. Sería una jugada maestra y una factura muy cara, pero justa, para el Rayo, equipo que ya ocupa puestos de descenso.

Pero mientras se termina de esclarecer todos los hechos y se terminan de presentar todos los informes para tomar una resolución definitiva, al técnico uruguayo Guillermo Almada no le queda más remedio que seguir soñando con el objetivo e intentar no descentrarse de lo que está en su mano: la dirección de su plantilla.

Guillermo Almada ya conoce a Ovie Ejaria

Y por primera vez desde que aterrizara en el Carlos Tartiere este invierno, el técnico del conjunto asturiano ha podido contar este lunes con toda su plantilla al completo para trabajar. Sin duda, el mejor premio que puede recibir un entrenador: el poder trabajar con todos sus pupilos para afrontar una nueva final. A mayor cantidad de jugadores, más competencia hay en los entrenamientos y la concentración para la cita dominical aumenta por horas.

El uruguayo dirigió esta mañana el primer entrenamiento de la semana en El Requexón, donde ha podido ver por fin en acción al centrocampista Ovie Ejaria, cuya última participación en partido oficial fue a primeros de diciembre. De hecho, el inglés es el jugador de campo del Oviedo que menos minutos ha disputado en lo que va de curso tras sufrir una lesión muscular.

No obstante, no se espera que Ovie Ejaria llegue al partido del domingo (Carlos Tartiere, 14:00 horas) ante el Athletic, pero sí que lo haga Rahim Alhassane, el lateral izquierdo que ha sido baja los últimos dos partidos por una lesión muscular y que ya la semana pasada empezó a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.

La plantilla, tras la polémica suspensión del partido ante el Rayo Vallecano del pasado sábado debido al estado del césped de Vallecas, entrenará toda la semana de cara al partido ante el Athletic siendo colista con 16 puntos y un partido menos y la salvación a siete puntos de distancia.

¿Cómo se pone el descenso si le dan los tres puntos al Real Oviedo frente al Rayo?

Mientras, el Real Oviedo está a la espera de lo que diga Competición después de que el club azul solicitase formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que se le diese por ganado el partido ante el Rayo Vallecano.

De obtener estos tres puntos sin jugar, el conjunto azulino dejaría de ser colista y se colocaría penúltimo con 19 puntos, a sólo tres del propio Rayo y a tan sólo cuatro de un Valencia que es, ahora mismo, el equipo que marca la frontera de la salvación en Primera División. Si los dirigentes de LaLiga EA Sports quieren añadirle más emoción a esta liga, la decisión no puede ser más clara. Y, además, también sería la más justa.