Roberto Suárez, director general del Oviedo, estalla: "Yo creo que se han saltado todas las reglas, es vergonzoso"

El equipo dirigido por Guillermo Almada ha transmitido públicamente el malestar y disconformidad al conocer, esta mañana, la suspensión del choque en Vallecas, que debía disputarse a las 14:00 horas

El Real Oviedo ha reaccionado a la decisión tomada de LaLiga de suspender el encuentro de hoy contra el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El estado del césped de Vallecas ha provocado aplazar un partido que no ha gustado en el conjunto de Guillermo Almada. De esta manera, Roberto Suárez, director general del club, ha sido muy claro en sus declaraciones, a los medios oficiales de la entidad, donde ha transmitido sus quejas y disconformidad, hasta declarar como "vergonzoso" lo ocurrido.

Roberto Suárez, tajante tras la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo

De esta manera, Roberto Suárez, en declaraciones a los medios oficiales del Oviedo, ha comentado sus sensaciones tras conocer la suspensión del encuentro en Vallecas: "Entendemos que aquí hay unas reglas de juego y que se han saltado totalmente. Hay unas condiciones donde nosotros cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga con sanciones y para nosotros que pase esta situación ahora mismo es vergonzoso. Yo creo que se han saltado todas las reglas, ahí está el reglamento para ver en qué condiciones se pueden suspender estos partidos y yo creo que esto indica mucho cómo está la liga española en el fútbol".

Además, Roberto Suárez siguió argumentando y mostrando sus quejas: "Llevamos muchas, trabajamos con horarios, trabajamos con pasar estados del campo, sanciones, afición, pero esto no es normal. No es normal que tengamos a toda la afición viajando, no es normal que tengamos aquí todo preparado para jugar y que se sabe de sobra que el césped del estadio del Rayo Vallecano se acabó de poner ayer, con lo cual es imposible que eso esté bien. Hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones y claramente esto nos pasa a los equipos pequeños". Por último, el director general del Oviedo concluyó afirmando que "entendemos que no jugamos ya todos con las mismas reglas, con las mismas cartas y que mediatizas la liga. Entiendo que ellos tienen bajas, que ellos tienen situación diferente a la nuestra, pero no es lo mismo jugar este partido ahora que jugarlo dentro de quince días, entre semanas, con el momento en que venimos nosotros y que vienen otros equipos".

El Oviedo, a la espera de la nueva fecha y resolución de LaLiga

El Oviedo se mantiene a la espera de la nueva fecha del Rayo Vallecano - Oviedo. Hasta entonces, los de Guillermo Almada comenzarán a preparar el encuentro del próximo domingo frente al Athletic Club, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. De esta manera, la suspensión del encuentro ante los de Iñigo Pérez podría provocar que Guillermo Almada recupere a más jugadores que siguen trabajando en sus lesiones, como son los casos de Eric Bailly y Ovie Ejaria. Por su parte, el equipo franjirrojo recibirá al Atlético de Madrid el siguiente domingo, con la incógnita del estado del césped de Vallecas y la posibilidad de que se tenga que volver a aplazar el encuentro.